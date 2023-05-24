【老師嘅飯碗】人工智能 AI 將取代數學老師？

當大家都在熱論人工智能可能取代人類工作及角色等問題時，數學老師正是其中一個可能被人工智能（AI）取代的職業。

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當大家都在熱論人工智能可能取代人類工作及角色等問題時，數學老師正是其中一個可能被人工智能（AI）取代的職業。 Source: Pixabay

當大家都在熱論人工智能可能取代人類工作及角色等問題，數學老師正是其中一個可能被人工智能（AI）取代的職業。

目前人工智能可以寫文章 如 ChatGPT 和生成圖像，AI 亦可以計數學。

雖然數學家們並不認為 AI 能取代他們，更指出聊天機器人（chatbot）所存在的缺陷。但明顯地，AI 將在未來的數學學科中會發揮巨大作用。
數學家仍不會被 AI 取代。在數學世界中，仍是需要人類推理和解決問題的能力。
雪梨大學（University of Sydney）羅伯茨 （Lindon Roberts）教授
目前，人工智能驅動的聊天機器人有望徹底改變我們所認識的數學。

雪梨大學（University of Sydney）羅伯茨 （Lindon Roberts）教授表示，數學家並不會被 AI 取代。他指出，在數學世界中，仍是需要人類推理和解決問題的能力。

羅伯茨認為：「數學家對操縱、處理數據，以及進行可預測和重複的複雜計算很感興趣。人工智能對這些事情的確有幫助。但另一方面， 數學之所以為真正的數學，必須在某種邏輯和推理的層面上運作。十億個例子證明某件事是真的，但並不能使單一事件亦成真。」

雪梨數學研究所（Sydney Mathematical Research Institute）的數學教授威廉森（Geordie Williamson）認同羅伯茨的說法。

威廉森說：「人工智能不會在短期內取代我，因為人工智能仍然無法作推理。數學家所處理的困難、所作的深思熟慮，人工智能仍不能可靠地做到。」
數學之所以為數學，必須在某種邏輯和推理的層面上運作。十億個例子證明某件事是真的，但並不能使單一事件亦成真。
雪梨大學（University of Sydney）羅伯茨 （Lindon Roberts）教授
這並代表 AI 不能提供幫助，尤其是在編碼（coding）方面。

事實上，機器取代數學家的威脅並不是新鮮事。幾個世紀以來，人類一直試圖依靠機器及電子設備來幫助計算數學。

聊天機器人可能擅長簡單的數學問題，但羅伯茨教授表示：「我認為人工智能未能預計接下來會發生的事情，而且 AI 未能處理審美元素。亦未能分析及談論什麼才是好是壞，數學是抽象的，這些抽象概念實際上並不存在在現實中。」
AI 未能處理審美元素，亦未能分析什麼是好是壞。數學是抽象的，這些抽象概念實際上並不存在在現實中。
羅伯茨 （Lindon Roberts）教授
另一個問題是，很多人並不知道聊天機器人背後的實際操作。

威廉森教授認為，無法解釋結果是一個大問題。

他指：「如果我以傳統的方式使用電腦，我知道電腦在做什麼。所以我知道電腦告訴我答案是如何執行及計算的，所有步驟都是可遵循的。然而，在現代人工智能中，你通常無法明確它到底在做什麼。沒有人能解釋 ChatGPT 在做什麼，它是如何產生答案的。」

對於人工智能在數學領域的未來，威廉森教授認為，既令人興奮又非常令人擔憂。

就如一股巨浪正面襲來，不知道即將會發生什麼事。他認為AI絕對需要監管，社會需要作出討論。AI 具有巨大的潛力，但威廉森教授指需要非常小心地利用它。
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23/05/202311:37
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Published 24 May 2023 10:24am
By Peggy Tsoi
Source: SBS