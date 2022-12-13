科技巨子對AI在教育上應用的前瞻看法

微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)對於人工智能的發展讚譽有嘉，也曾多次給予OpenAI開發的ChatGPT高度評價。在上月中剛舉行完畢一年一度的教育及科技的創新峰會 ASU+GSV SUMMIT（即亞利桑那州立大學 (ASU) 及 Global Silicon Valley (GSV) 合辦的峰會） 上，比爾蓋茲進一步闡述了他對AI應用在教育的前瞻看法，引起國際關注。





比爾蓋茲在與人工智能教育科技公司DreamBox Learning執行長Jessie Woolley對談時表示，不管經濟條件如何，AI的普及將確保所有孩子都能接受優質教育。並列舉了美國線上教育平台可汗學院(Khanmigo Education)為例，表示人工智能教育項目的發展，將會將教育普及拉高到新的水平。





可汗學院採用由ChatGPT提供的AI技術作為助教，扮演虛擬的「蘇格拉底」，像老師的多重分身一樣，不直接給孩子答案，而是帶著孩子討論、學習。這並不是要取代老師，而是要讓老師有更多時間可以跟學生互動。看，數碼攝影技術發明後，攝影師有被取代嗎？





大多數學生負擔不起一對一的私人輔導，這使他們無法獲得到個人化的教育需求；但AI技術最終將填補這一空白。另外，對於目前ChatGPT相對於閱讀寫作比較弱勢的「數學計算」方面，比爾蓋茲也樂觀地表示，看到這款軟體（ChatGPT）現在的神奇的進化，尤其是在閱讀和寫作方面；但在未來十八個月內，數學方面也會有明顯的提昇。





比爾蓋茲表示非常樂觀，AI在教育領域的應用將會有持續的大改善。總括來說，人工智能最終將有一天成為像人類一樣優秀的導師，為學生提供更優質和普及的教育。





與此同時，比爾蓋茲也告誡AI教育科技的投資者要穩健務實。





目前，這個領域就像是1999年至2001年的網路時代，至少在短期內，失敗的案例會遠遠多於成功！比爾蓋茲表示當前許多關鍵細節包括開發方向和商業運作，都依賴於Google等大企業的投資；和微軟與OpenAI的合作所帶來的規模和營運能力，權力掌握在大企業手上。可能會有一些初創公司完全出乎所有人的意料，並根據他們在人工智能技術的進步，不排除成為下一個Google或Microsoft！但比爾蓋茲向市場保證，不會超過千分之二！就基礎技術突破而言，可能性概機乎是零！





除了比爾蓋茲外，從Google前執行長施密特(Eric Schmidt)到亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)等一眾科技業巨頭，也都認為AI人工智能可能會顛整個產業。輝達(Nvidia)執行長黃仁勳(Jensen Huang)近期也在GTC 2023演講時表示，人工智能正迎接自己的「iPhone時代」，即新科技被廣泛應用，企業紛紛在新業務和新產品中看見商機的時刻。





