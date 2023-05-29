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「我筋疲力盡」：麥高文辭任西澳州長

西澳州長麥高文 (Mark McGowan) 突然宣佈退出政壇，同時辭去州長一職及西澳 Rockingham 選區州議員的職務。

A man wearing a suit and tie who is speaking.

西澳州長麥高文 (Mark McGowan) 突然宣佈退出政壇。 Source: AAP / Richard Wainwright

要點：
  • 麥高文辭任西澳州長，並將在本周末前離開州議會。
  • 他在 1996 年起獲選為 Rockingham 選區的州議員，一直連任至今。
  • 他表示，考慮辭任「已有一段時間」，但想先公佈西澳財政預算案才宣佈卸任。
西澳州長麥高文宣佈，因「筋疲力盡」，決定辭任州長一職。他目前正出任第二個州長任期。

現年 55 歲的麥高文星期一 (5 月 29 日) 突然召開記者會，證實自己將辭任州長、財政廳長及西澳 Rockingham 選區州議員的職務。

他是在 1996 年起獲選為 Rockingham 選區的州議員，一直連任至今。他表示，本星期將是他在州議會內的最後一周。

他說：「我喜愛解決問題、制定決策、獲享成果、幫助民眾的這些挑戰。」
但事實是，我很累了、極度疲累。事實上，我已經筋疲力竭。
麥高文
A man, his wife, and their children posing for a photo.
西澳工黨在 2021 年西澳大選中獲勝後，麥高文與家人一同合照。 Source: AAP / Richard Wainwright
麥高文表示，擔當政治領導的角色是「無休止的」，又指新冠病毒疫情肆虐的數年徹底令他精力耗盡。

她說：「在下屆 2025 年大選，我有信心西澳工黨能夠亦將會勝出。」

「但我沒有足夠的精力或動力，繼續擔任州長或競逐這場本應是我第八次當選成為州議員的選舉。」
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麥高文為一名前任海軍律師，近年帶領西澳渡過新冠病毒疫情。此前曾帶領工黨在 2017 及 2021 年贏得西澳大選，其中在 2021 年更成功令工黨贏得西澳有史以來最大多數的執政地位。

他過去曾堅持指，將完成自己第二個州長任期，才決定去留。
People flank a man standing at a lectern speaking in front of microphones.
麥高文表示，本星期將是他在州議會內的最後一周。 Source: AAP / Richard Wainwright
麥高文星期一在妻子 Sarah 及內閣成員的陪同下宣佈決定。他表示，自己考慮是否卸任「已有一段時間」，但希望先在本月較早前公佈西澳財政預算案才公佈辭任。

他表示，過去近 30 年能以一位州議員及州長的身份服務西澳社區，是他的榮幸。

他說：「這遠遠超出了我所能想像的職業生涯。」

總理：偉大的州長及值得信賴的朋友

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 發表聲明表示，自己在星期一早上與麥高文傾談，對他宣佈退休及從政生涯中所取得的一切成就表示祝賀。

他說：「Mark (麥高文) 以自己的方式及帶領政府，如今離開崗位。他一直是該個令他自豪州份的偉大州長，亦是西澳工黨的傑出領袖及一位值得信賴的朋友。」

「最重要的是，Mark 帶領了西澳人民安全渡過了我們國家史上最具挑戰性的危機，這將被大家銘記於心。在一個前所未有的時代，Mark 一直堅持自己的信念，始終力求作出為西澳而言最正確的事。」
我祝願 Mark、Sarah 及他們一家在人生的下一篇章一切順利。
艾巴尼斯
本文持續更新。
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Published 29 May 2023 4:06pm
Updated 8m ago 4:26pm
By Winmas Yu
Source: AAP, SBS
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