【麥高文訪華】向自由黨國會議員發炮：出世時吞了「冷戰思維藥丸」

在一段由 麥高文 辦公室傳送給澳洲傳媒的片段中，麥高文出席了中澳商會的一場午餐會並發表演講，期間他亦與同桌的傅關漢及巴貝談話。





據報，片段「意外地」記錄了麥高文的部份講話內容，包括他對前聯邦助理國防部長黑斯廷 (Andrew Hastie) 及現任經合組織 (Organisation for Economic Cooperation and Development; OECD) 總幹事兼前聯邦金融部長哥文 (Mathias Cormann) 的評價。



他向巴貝說：「我喜歡哥文，他曾與我有相同觀點，但他沒有影響力...... 在這個問題上。他有很大的影響力，但在這個議題上，他沒有。」





續指：「另一名來自西澳的資深議員...... 其實有幾位...... (包括) 黑斯廷。」



在他出生時...... 他吞下了幾粒類似於冷戰的藥丸，他無法擺脫這種思維。 麥高文

黑斯廷為現任反對黨國防事務發言人，在聯邦大選前擔任前莫理遜政府的助理國防部長 (2020 至 2022 年)，此前擔任國會情報及安全聯合委員會 (Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security) 的主席 (2017 至 2020 年)。





他過去曾多次公開批評中國不斷加強的經濟脅逼及軍事勢力。



聯邦反對黨國防事務發言人黑斯廷。 Source: AAP 黑斯廷在猛烈反駁麥高文的言論時表示，麥高文「失去了他的智慧」。





他說：「事實上，他是一名獄警。現在 (新冠) 疫情已經結束，他需要尋找工作。我對他在中國抨擊澳洲國會議員不感意外。」





「我感意外的是，(這番話) 是由澳洲皇家海軍的法律官員所作出。我不確定我是否會願意在危機中，與他一起在同一艘海軍艦艇上服役。」



性格決定一切。當鏡頭不在錄影的時候，他真正會說些甚麼？ 黑斯廷

黑斯廷續指：「我希望他能專注更重要的事情，例如改善 Peel Health Campus 醫院、處理房屋短缺、在偏遠地區建設更多基礎設施。」





「反之，他去了中國，嘗試擔當黃英賢 (Penny Wong) 作為外交部長的角色。」



據報，麥高文的辦公室今次有邀請西澳傳媒代表隨行，但由於簽證審批出現問題，最終只有《西澳人報》一名記者及一名攝影師隨行。





辦公室職員遂同意向柏斯傳媒傳送由一間中國攝影公司製作的訪華行程片段。



麥高文在北京。 Source: Supplied / Dept of the Premier and Cabinet, Western Australian Government 他在出發前曾表示， 澳洲人沒必要害怕和中國的關係 。他說：「害怕和我們最大貿易夥伴建立關係是毫無根據的，這也是我們過去 50 年發展了強大紐帶的國家。」





他又讚揚聯邦政府改善兩國關係：「我很高興聯邦政府採取了明智、合理和負責任的對華態度。前政府不負責任、經濟上魯莽行事，因此改變是好事。」





