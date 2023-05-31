學者：華裔移民靠微信了解澳洲 若封禁將「傷害民主」

聯邦政府月前宣佈在公務設備封禁中國影片社交程式TikTok後，參議院一個委員會就社交媒體受外國干預的情況進行調查。
美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授卡普蘭（Seth Kaplan）上月向調查聽證會表示，另一款。他承認，封禁微信會對華人群體造成較大影響，但認為依賴中文容易接觸到錯誤資訊。
而另外兩位學者，雪梨科技大學（UTS）澳中關係研究所教授孫婉寧和皇家墨爾本理工大學（RMIT University）傳媒學院副教授于海青本月初向調查提交一份，指出微信禁令將會弊大於利。
他們在本月先後發表《》及《》兩篇文章，詳述禁令對華人社區的影響。
第一篇文章指，由於Facebook、WhatsApp等海外常用的社交平台被北京當局封鎖，微信是澳洲華人與身在中國的親友交流的唯一方式，特別是在新冠疫情封鎖時期。
微信不是一個選項，而是一個必需品。
文章又引述澳洲貿易及投資委員會（Austrade）呼籲對華貿易人士使用微信的，稱微信對華裔及非華裔澳洲人在與中國進行貿易方面也發揮重要作用。文章又提到華人社團利用微信捐助林火、洪災災民等慈善活動，融入社會。
另一篇文章表示，有研究表明微信對中國移民了解澳洲的政治制度、民主價值和選舉程序，發揮了教育作用，從而鼓勵他們參政議政。
文章寫道，微信已是華人對政府政策進行「辯論、學習和表態的平台」，包括聯邦和州選舉，以及近期熱議的原住民國會之聲入憲公投。
不過，兩人承認微信充斥假消息和中國政府的審查及政治宣傳，但強調這不代表華人「接受或支持」這種做法。「假設華裔澳洲人可輕信這些宣傳，這想法是錯誤的。」
文章又指，微信與其海外版WeChat是「兩個系統」，後者以海外手機號碼開設帳戶，不受中國法律管轄，用戶資訊儲存在新加坡的伺服器，用戶發言也不受審查。
微信是由中國科技巨頭騰訊擁有，在澳洲有約100萬名用戶。本月初有傳媒報導，超過10個聯邦。
當局已表示會繼續評估所有可能構成安全問題的技術，並將在需要時採取行動。而有消息指騰訊公司曾聘請本地一間知名公關公司 ，試圖游說澳洲政府不要封禁微信。
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