學者：華裔移民靠微信了解澳洲 若封禁將「傷害民主」

聯邦政府月前宣佈在公務設備封禁中國影片社交程式TikTok後，參議院一個委員會就社交媒體受外國干預的情況進行調查。





第一篇文章指，由於Facebook、WhatsApp等海外常用的社交平台被北京當局封鎖，微信是澳洲華人與身在中國的親友交流的唯一方式，特別是在新冠疫情封鎖時期。



微信不是一個選項，而是一個必需品。

另一篇文章表示，有研究表明微信對中國移民了解澳洲的政治制度、民主價值和選舉程序，發揮了教育作用，從而鼓勵他們參政議政。





文章寫道，微信已是華人對政府政策進行「辯論、學習和表態的平台」，包括聯邦和州選舉，以及近期熱議的原住民國會之聲入憲公投。



不過，兩人承認微信充斥假消息和中國政府的審查及政治宣傳，但強調這不代表華人「接受或支持」這種做法。「假設華裔澳洲人可輕信這些宣傳，這想法是錯誤的。」





文章又指，微信與其海外版WeChat是「兩個系統」，後者以海外手機號碼開設帳戶，不受中國法律管轄，用戶資訊儲存在新加坡的伺服器，用戶發言也不受審查。



