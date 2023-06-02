「原住民之聲」一旦入憲會否引發種族分裂呢？

MICHAEL LONG WALK VOICE CAMPAIGN

反對黨仍然堅決反對將「原住民之聲」入憲，同時，亦並非所有移民及文化團體都支持將「原住民之聲」入憲。 Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

在過去一周半，國會中有超過 100 名國會議員就「原住民之聲」入憲的法案發表講話及就議案進行辯論和進行投票

有關「原住民之聲」入憲的公投工作最近可以說是成為澳洲人的熱話，而在過去一周半，國會中有超過 100 名國會議員就該法案發表講話及就議案進行辯論。而眾議院終於在昨天（31／5）就法案進行投票，結果最終以 121 票贊成和 25 名自由黨和國家黨議員投反對票下， 通過修改憲法為「原住民之聲」入憲議進行公投，不過，議案現時需提交給參議院，並要在參議院獲得通過後才能成事。預計參議院在今個月內可以通過該法案。 如果情況一如所料的話，那麼，公投應該會在今年 8 月至 12 月之間舉行。

同時， 昨天亦有超過 110 個移民及社區文化組織表示會支持將「原住民之聲」入憲。而這些團體亦公布了一項聯合決議，呼籲所有澳洲人共同努力以確保公投能夠成功。

聯邦原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 表示，原住民國會之聲將對原住民的生活產生實際的影響，並且可以最終在憲法中承認原住民。

貝妮說：『在今年稍後時間（舉行）的全民公投中如果獲得贊成，這將令澳洲為每一個人向前邁進。對於我們的國家而言，也進入一個新篇章。我很想強調，投贊成票將產生實際的影響。』

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese ）亦敦促澳洲人如果看到或聽到有關「原住民之聲」的任何不正確或誤導性信息，都必須要大聲說出來。

不過，反對黨則仍然堅決反對將「原住民之聲」入憲，同時，亦並非所有移民及文化團體都支持將「原住民之聲」入憲。例如一個名為「多元文化反對原住民之聲入憲聲音」組織（Multicultural Voices Against the Voice）的達烏德表示，他支持在憲法上承認原住民，而原住民之聲應該是一個通過立法產生的機構，而不是將之放入憲法之內。

他又認為，雖然總理艾巴尼斯及原住民的一些領袖表示，原住民之聲並不會在每一項決定上凌駕於政府，但是他卻擔心這並非真實的情況。現時，政府將會印製一份有正反兩方論點的小冊子，並將會郵寄給選民作參考。

在今天的【大眾論壇】，我們想問問大家：『你覺得如果一旦將「原住民之聲」入憲， 會否引發其他族群亦會要求政府在國會中加入他們的聲音呢？』
相關內容

百多個移民及社區組織表態支持「原住民之聲」入憲

【原住民之聲】總理：澳洲人不會「屈服於」反對陣營的恐嚇言詞

「原住民之聲入憲」兩大黨各持己見爭取選民支持

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

SBS Chinese News

SBS 中文新聞（6月2日）

BEN ROBERTS SMITH COURT

【墮落天使？】曾獲澳洲最高榮譽勳章軍人指三間報章誹謗案終審結 軍人敗訴而回

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（6月1日）

Smoke Alarm.jpg

天寒地凍容易發生火警 — 防火小貼士