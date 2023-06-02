「原住民之聲」一旦入憲會否引發種族分裂呢？

有關「原住民之聲」入憲的公投工作最近可以說是成為澳洲人的熱話，而在過去一周半，國會中有超過 100 名國會議員就該法案發表講話及就議案進行辯論。而眾議院終於在昨天（31／5）就法案進行投票，結果最終以 121 票贊成和 25 名自由黨和國家黨議員投反對票下， 通過修改憲法為「原住民之聲」入憲議進行公投，不過，議案現時需提交給參議院，並要在參議院獲得通過後才能成事。預計參議院在今個月內可以通過該法案。 如果情況一如所料的話，那麼，公投應該會在今年 8 月至 12 月之間舉行。





同時， 昨天亦有超過 110 個移民及社區文化組織表示會支持將「原住民之聲」入憲。而這些團體亦公布了一項聯合決議，呼籲所有澳洲人共同努力以確保公投能夠成功。





聯邦原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 表示，原住民國會之聲將對原住民的生活產生實際的影響，並且可以最終在憲法中承認原住民。





貝妮說：『在今年稍後時間（舉行）的全民公投中如果獲得贊成，這將令澳洲為每一個人向前邁進。對於我們的國家而言，也進入一個新篇章。我很想強調，投贊成票將產生實際的影響。』





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese ）亦敦促澳洲人如果看到或聽到有關「原住民之聲」的任何不正確或誤導性信息，都必須要大聲說出來。





不過，反對黨則仍然堅決反對將「原住民之聲」入憲，同時，亦並非所有移民及文化團體都支持將「原住民之聲」入憲。例如一個名為「多元文化反對原住民之聲入憲聲音」組織（Multicultural Voices Against the Voice）的達烏德表示，他支持在憲法上承認原住民，而原住民之聲應該是一個通過立法產生的機構，而不是將之放入憲法之內。





他又認為，雖然總理艾巴尼斯及原住民的一些領袖表示，原住民之聲並不會在每一項決定上凌駕於政府，但是他卻擔心這並非真實的情況。現時，政府將會印製一份有正反兩方論點的小冊子，並將會郵寄給選民作參考。





在今天的【大眾論壇】，我們想問問大家：『你覺得如果一旦將「原住民之聲」入憲， 會否引發其他族群亦會要求政府在國會中加入他們的聲音呢？』



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