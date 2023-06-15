公投官方宣傳冊將派送 專家提醒內容並無經「Fact Check」

要點： 有關原住民國會之聲（the Indigenous Voice）公投的宣傳冊將會在公投舉行兩周左右分發給澳人；

有人擔心宣傳冊可能包含錯誤信息；

澳洲選舉委員會（The Australian Electoral Commission）表示，由於其公正性，它無法對宣傳冊的說法進行核實。

根據一位知名憲法專家的說法，官方公投宣傳冊旨在更好地向公眾宣傳原住民國會之聲，但其中可能包含「誇張和離譜的說法」，因為當局無法對此進行核查。





在原住民國會之聲公投前數周，當局將會向納稅人郵寄這一些耗資千萬元印刷的宣傳冊。





宣傳冊內將包括由贊成和反對陣議員撰寫的文章。澳洲選舉委員會表示，這些文章將不會受到獨立核查，查明內容是否屬實。



公投宣傳冊是甚麼？

自1912年以來，公投宣傳冊一直是公投過程的強制組成部分；當時憲法處於起步階段，修憲公投很常見。





當時的工黨政府擔心選民因為對議題了解不夠而一直拒絕修憲提議。





為更好向公眾宣傳，當局出台了關於製作公投宣傳冊的法律。





根據新南威爾士大學憲法專家威廉姆斯（George Williams）的說法，這項立法已有一個多世紀沒有更新了。





他說：「你可以說宣傳冊是相當舊式了。」





「我認為如今我們可以做得更好，然而這是法律規定的唯一「贊成」和 「反對」的方式。





「自1912年以來，科技在進步，遺憾的是，宣傳冊是我們目前擁有的最好方式。」



宣傳冊的流程如何？

在宣傳冊製作之前，議會必須對一項法案投票表決，允許進行原住民國會之聲公投。





眾議院於 5 月通過該法案，預計參議院將在 6 月通過。





根據威廉姆斯教授的說法，通過之後，投票支持和反對該法案的議員將組成兩個獨立的委員會。





他說：「他們需要做的是達成一份草案，然後發給澳洲選舉委員會。」





「這份草案，實質上就是將發給澳洲民眾的宣傳冊。 」





論點措辭必須得到辯論雙方大多數議員的授權。





威廉姆斯教授說：「辯論雙方很難就宣傳冊的內容達成一致，但最終這是一個政治上的數字遊戲。多數人作出決定，如果多數人說這是他們想要的，就可以忽視少數人的意見。」





宣傳冊是否經過事實核查（Fact Check）？





澳洲選舉委員會負責將宣傳冊分發給澳洲人。





選舉專員羅傑斯（Tom Rogers）表示，重要的是澳洲人了解，選舉委員會將不會對議會提出的論點進行任何更改。



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他說：「這些委員會提供的任何信息都將被分發給社區，包括語法和拼寫錯誤或提出的任何說法。」





「我們不會採取任何措施對這些文件進行事實核查。如果我們這樣做，就會有人質疑我們不中立，而這是我們想要避免的。」





宣傳冊的真實性如何？





當費舍爾政府（Fisher Government）在1912年首次引入宣傳冊制度時，時任總檢察長休斯（William Hughes）設想了一個制度，其中公投論點將以「客觀、合理和司法的方式」提出，呼籲採取「理性而非感性或黨派情緒」。





威廉姆斯教授表示，歷史表明情況並非總如所願。



他說：「這一宣傳冊應該是合理和理性的，但事實往往相反。」





「澳人在閱讀這些宣傳冊時必須謹慎。過去，它們經常包含誇張和瘋狂的說法。」





「它們沒有被要求必須真實，很多時候它們包含謊言和錯誤信息。」



有更好的方法嗎？

公共政策智庫澳洲研究所（The Australia Institute）一直遊說議會引入政治廣告真實法。





該機構去年在一項關於公投程序機制的調查中正式提出了對宣傳冊的關切。





布朗（Bill Browne）是澳洲研究所民主與問責項目的負責人，他認同在原住民國會之聲公投之前向所有澳人提供統一的印刷材料是有價值的。





他說：「與電視或廣播廣告不同，印刷材料可以隨時查閱。」





「這亦確保了每個人看到的是相同的主張，這樣更容易讓他們討論和辯論這些問題。」



布朗呼籲議員採取額外措施，以確保有關過程更可信。





他說：「宣傳冊可以由獨立專家準備，要求他們以中立的方式介紹情況，而不是以煽動性或挑釁性的方式。」





他表示：「新州就採取了這種方法，該州在公投方面有著很好的記錄。」





「或者，撰寫贊成和反對文章的各方可以自願同意對這些文章進行事實核查。只要政界人士們有意願，就無需透過立法修改。」





布朗提出的建議尚未被採納。



選民何時會收到宣傳冊？

澳人將在公投前兩周內收到宣傳冊。





這些材料將被翻譯成 50 多種語言，包括大約 20 種原住民語言。民眾可在澳洲選舉委員會網站和其電話翻譯服務上獲得。





澳洲選舉委員會專員表示，該組織將展開大規模的宣傳活動，以確保澳人了解贊成和反對的觀點並非經由該委員會撰寫、核實或認可。





羅傑斯表示：「我確實擔心這一點，因為這可能會影響我們的中立性。」





「這就是為甚麼我們要付出額外努力，確保公民了解信息的來源。」





他對撰寫贊成和反對觀點的人能夠應對好這一挑戰持樂觀態度。



考慮到我們談論的是成熟的議員，我相信他們會非常認真對待自己的角色，並提供高質量的文件。 羅傑斯



