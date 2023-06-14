上調最低工資致通脹？新報告揭「呢啲職位」加薪19%仲有大半年獎金

不過，最近一份新報告揭示，大型企業高層人員的平均基本薪酬增加15%。





這份 《2023年董事會與高管薪酬報告》（ 2023 Board & Executive Remuneration Report） 由McGuirk Management Consultants 為澳洲管理研究所（Governance Institute of Australia）聯合製作。





報告對來自公共部門、私營機構和非牟利機構的 1167 個董事會進行了調查，包括 226 家上市公司。



年度報告發現，澳洲一些最大上市公司的高層過去一年平均加薪超過通脹兩倍。

這份年度報告發現，澳洲一些最大的上市公司的高層過去一年的平均加薪超過通脹兩倍。此前，澳洲統計局公佈今年四月錄得的年度通脹率為 6.8%。





澳交所上市公司的行政總裁 CEO 平均基本薪酬增加了 15%，而董事總經理職稱的人士則獲 14%的加薪。管理全國前 200 家公司的人仕的固定薪酬平均增加 19%。





澳交所 200 的公司董事總經理的平均基本薪酬為 160 萬澳元，而行政總裁 CEO 的平均薪酬則為110 萬澳元左右。





而且，過半數的上市公司董事總經理和行政總裁都可獲發表現獎金，其中董事總經理的平均最高獎金為 89%，行政總裁則為 72%。



澳交所上市公司 CEO 平均基本薪酬增加 15%，董事總經理職稱獲 14%加薪。管理全國前200 家公司的人仕固定薪酬平均增加 19%。

澳洲管理研究所（Governance Institute of Australia）行政總裁莫托（Megan Motto）指，2023 年的數據顯示，在經歷了一段時間的相對較小的固定薪酬增長之後，薪酬出現了大幅增加。





在頂層薪酬大幅增加的情況下，「C 級主管層」（C-suite；公司高層主管）的薪酬增幅並非相同，只有9%的澳交所上市公司的高級主管加酬超過 10%。





即使是大公司的財務總監（Chief financial officer），他們的基本薪酬只約為董事總經理的一半。



只有 3% 的普通員工獲得 10% 以上的加薪。

報告亦指出，非常熱門的技能職位薪酬增幅居前，當中包括公司秘書（Company secretaries）加薪11%﹑風險經理（risk managers）加薪 15%，更可能獲得佔基本薪酬一半的花紅。





莫托表示：「熱門行業如風險經理，目前全國內有約在招聘 2,500 個職位。像公司秘書這樣的職位目前已列上技能短缺清單上，所以職位的基本薪資大增，這並不令人意外。」





然而，只有 3% 的普通員工獲得 10% 以上的加薪。



上調最低工資受商界廣泛批評為過高並可能導致通脹。

報告結果可能會讓低薪工人不滿，早前公平工作署上調最低工資 5.75%，以避免加劇通脹及幫助最低收入工人的需要。





不過，此舉受商界廣泛批評為過高並可能導致通脹。





澳洲全國總工會 （Australian Council of Trade Unions；ACTU）此前曾要求最低工資上調 7%，指通脹影響嚴重最低薪僱員。



