【仔女幾歲可以去打工？】一文看清：各州及領地法例

要點： 美國一個州份已著手準備放寬兒童勞動法的限制，以希望解決勞動力短缺問題。

假如當地的這項法案獲得通過，14 至 16 歲的兒童每天可以工作的時間將由 4 小時增至 6 小時。

以下是這項建議中的法例修訂，以及與澳洲各司法管轄區的比較。

美國一個司法管轄區備受爭議的兒童工作改革有望成為法律。





美國愛荷華州由共和黨控制的參議院周二 (4 月 18 日) 通過一項法案，放寬限制以應對勞動力短缺問題。





該法案現在將被提交予共和黨佔多數的眾議院。如獲通過，將被提交到州長雷諾茲 (Kim Reynolds) 簽署，成為法律。





如果該法案通過，14 至 16 歲兒童每天可以工作的時間將由 4 小時增至 6 小時。法案亦將容許他們在學期期間工作至晚上 9 時，在暑假期間工作至晚上 11 時。





如獲家長許可，16 或 17 歲的兒童將可在餐館供應酒精類飲品，14 至 17 歲的兒童將能夠在以前被禁止的行業工作，前提是他們需要參加培訓課程。





最低工作年齡將維持在 14 歲。





澳洲相關的法律又有何規定？



維州

僱主如果想聘用 15 歲以下的兒童，必須獲得許可。





當局對部份行業有制定兒童工作的年齡下限。兒童必須至少年滿 11 歲才能從事某些形式的遞送工作，如將廣告材料投進信箱；13 歲才能從事其他工作，如零售和餐飲業。





娛樂和廣告業沒有最低就業年齡規定，但工作天數和時間受到限制。





除此以外，兒童在學期期間的工作時間每天不能超過 3 小時，每周不能超過 12 小時。在學校假期期間，工作時間可增至每天 6 小時，每周 30 小時。當局對開始和結束時間亦設有限制，意味兒童不能通宵工作。





當家長或監護人僱用他們的孩子在家庭企業工作時，限制則較少，但他們不可以在學校上課時間期間安排孩子上班。





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新州

新州沒有規定最低工作年齡，但對兒童工作的時段和時間長度都有限制。





如果孩子當天需要上學，同一天工作時間不能超過 4 小時；如果翌日要上學，必須在當晚 9 時前下班。





孩子也不得在學校上課時間期間工作，除非得到校長的書面批准。





如果孩子從事與表演或娛樂有關的工作，他們每周工作的時間長度和日數取決於他們的年齡。





昆州

在昆州，最低工作年齡通常被認為是 13 歲。某些形式的送貨工作，如送報紙，則為 11 歲，但必須在監督下工作。





學期期間，在上學和非上學日可以工作的時數設有上限，兒童每周最多可以工作 12 小時。在學校假期期間，每周的工作時數限制增加至 38 小時。





僱主不能要求兒童在上課時間工作，亦不能讓他們在晚上 10 時到翌日早上 6 時之間工作；如果他們的年齡介乎 11 至 13 歲並從事送貨工作，亦不能在晚上 6 時至翌日早上 6 時之間工作。





雖然任何年齡的兒童都可以在娛樂行業工作，但工作時間和天數都設有限制，視乎年齡而有所不同。





在家庭企業工作的兒童不能被安排在學校上課時間期間工作。但總括而言相關限制較少。





南澳

南澳對最低工作年齡沒有限制。





6 至 16 歲的兒童處於強制教育年齡階段，他們不能在上課時間期間工作。不過 15 至 16 歲的孩子可以因就業原因申請永久豁免上學。





他們亦不被允許在可能影響其學業表現的時間內工作，即深夜或清晨。





塔州

塔州沒有規定最低的工作年齡，但兒童不能在上課時間被安排工作，除非他們獲得豁免。





西澳

西澳普遍容許兒童由 15 歲開始進入就業市場，有部份行業容許僱主聘用更年幼的兒童。





10 至 12 歲的孩子可以派送報紙或宣傳單張，前提是他們在工作時有家長陪同，而且並非在早上 6 時前開始或晚上 7 時後結束。





如果家長允許，13 至 14 歲的孩子可以在零售或餐飲業工作。他們亦不能在早上 6 時前開始工作，或在晚上 10 時後收工。





任何年齡的兒童都可以在其家長或親戚經營的企業工作，作為演員或音樂工作者的專業表演者亦可以。





除非獲得豁免，否則兒童不能在上課時間期間工作。西澳州政府表示，家長可聯絡所屬學校了解更詳細資料。





北領地

你必須至少年滿 15 歲，才能在北領地找工作。





兒童不能在早上 6 時前或晚上 10 時後工作，而且僱主不能要求他們從事有可能損害其身心或情緒健康的工作。





首都領地

首都領地政府容許 15 歲以下的兒童從事「輕度工作」，即可能包括收銀員、園藝或模特兒等工作。他們必須獲得家長的同意，而且工作時必須受到監督。





這些兒童通常每周最多只能工作 10 小時。如果僱主希望他們在學校假期工作更多時間，必須獲得孩子和家長的同意。如果有變更，企業必須至少提前七天通知兒童和青年保護服務部門。





15 歲及以下的兒童不能在上課期間被安排工作，這對年齡較大孩子的規定亦相同，除非他們從教育部獲得豁免，而教育廳通常只在特殊情況下予以豁免。





同樣的限制亦適用於在家庭企業工作的兒童。





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