【主觀意願定有根有據？】調查：近七成人相信「每周工作四天」快在澳洲實現

招聘公司海斯 (Hays) 最近進行的一項民意調查中，接受調查的 42,000 名工人中，近一半認為相信在五年內就能實現每周四天工作的模式，另有 16% 的人表示將在 12 個月內實現。





另有五分之一的人表示，他們認為還需要十年才能實現，而其餘五分之一的人則表示，每周工作四天永遠不會實現。





海斯澳洲及新西蘭分區董事總經理Nick Deligiannis向澳聯社表示：





「工人的主觀願望及積極情緒已顯而易見...很明顯，從工人的角度來看，這表明每周四天工作就是他們的期望，」





他說，許多僱主仍然對改為每周四天工作仍猶豫不決，是因為他們面臨著生產力的潛在下降。





「他們會認為：關鍵因素之一是四天工作下，他們還能有效經營嗎？還能保持高生產力嗎？」





研究表明，為期三天的周末更像一個小假期，改善工人的健康，而工會表示，澳洲人的工作時間越來越長，越來越難以平衡他們的工作和個人生活。





Deligiannis更指，若改為每周工作四天、甚至可能會改善員工的流失率、及影響公司請人時的吸引力。





而若能改為期四天的工作周、亦有助減輕大流行期間因技能及勞動力短缺的、而令部份員工目前正承擔的更大工作壓力。





澳洲全國工人總工會（ACTU）的秘書長麥克馬納斯 (Sally McManus) 說，工作與生活的平衡問題，正受到廣泛討論，但對卻很少實現。





麥克馬納斯向澳聯社表示：「澳洲人的工作時間在發達國家中是最長的，現在絕對是我們減少工作時間、及多花時間與重要的人共處的時候了。」





每周工作四天是澳洲應該考慮的模式。 全國工人總工會（ACTU）的秘書長麥克馬納斯





南澳大學一項為期 13 個月的研究，亦調查了減低工時的好處，發現有適當的假期，員工更大機會會更活躍，更積極社交、及獲得更多睡眠。





而研究亦顯示，隨著假期的長度而增加，勞動力的收益亦會增加，但即使是只是三天的周末，也能看到積極的結果。





負責這個研究項目的高級研究員馬赫表示：





研究提供了經驗證據，表明人們在短暫休息時—例如有一個三天的周末—會擁有更健康的生活方式。 高級研究員馬赫





今個月較早時候，一個國會委員會亦呼籲在政府支持下，試行為期四天的工作周，以了解這項安排如何實際改善人們的生活。





該試驗將基於 100:80:100 模型，即工人保留全數工資並維持相同的生產力下，進行八成（四天）工作的安排。





目前，亦有許多澳洲公司已經做出了轉變，包括聯合利華、Bright Agency 和金融科技公司 Indebted。





其中聯合利華公司在新西蘭實施四日上班取得佳續後，決定將他們的試驗擴大到澳洲。





新安排下僱員的缺席率下降了三分之一，收入在 18 個月內有增長。





公司的澳洲和新西蘭區行政總裁 Nicky Sparshott 表示，每周工作四天可能是一種為公司帶來競爭優勢的工具。





「這是他們嘗試新的方法、來消除可能限制、創造價值、並減慢障礙的結果。」











