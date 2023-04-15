【主觀意願定有根有據？】調查：近七成人相信「每周工作四天」快在澳洲實現

最新的調查顯示，近三分之二的受訪澳洲人認為隨著將四天工作變為常態的呼聲越來越高、每周工作五天的模式，可能很快就會結束。

ABS LABOUR FORCE FIGURES

最新的調查顯示，近三分之二的受訪澳洲人認為隨著將四天工作變為常態的呼聲越來越高、每周工作五天的模式，可能很快就會結束。 Source: AAP / Mick Tsikas

招聘公司海斯 (Hays) 最近進行的一項民意調查中，接受調查的 42,000 名工人中，近一半認為相信在五年內就能實現每周四天工作的模式，另有 16% 的人表示將在 12 個月內實現。

另有五分之一的人表示，他們認為還需要十年才能實現，而其餘五分之一的人則表示，每周工作四天永遠不會實現。

海斯澳洲及新西蘭分區董事總經理Nick Deligiannis向澳聯社表示：

「工人的主觀願望及積極情緒已顯而易見...很明顯，從工人的角度來看，這表明每周四天工作就是他們的期望，」

他說，許多僱主仍然對改為每周四天工作仍猶豫不決，是因為他們面臨著生產力的潛在下降。

「他們會認為：關鍵因素之一是四天工作下，他們還能有效經營嗎？還能保持高生產力嗎？」

研究表明，為期三天的周末更像一個小假期，改善工人的健康，而工會表示，澳洲人的工作時間越來越長，越來越難以平衡他們的工作和個人生活。

Deligiannis更指，若改為每周工作四天、甚至可能會改善員工的流失率、及影響公司請人時的吸引力。

而若能改為期四天的工作周、亦有助減輕大流行期間因技能及勞動力短缺的、而令部份員工目前正承擔的更大工作壓力。

澳洲全國工人總工會（ACTU）的秘書長麥克馬納斯 (Sally McManus) 說，工作與生活的平衡問題，正受到廣泛討論，但對卻很少實現。

麥克馬納斯向澳聯社表示：「澳洲人的工作時間在發達國家中是最長的，現在絕對是我們減少工作時間、及多花時間與重要的人共處的時候了。」

每周工作四天是澳洲應該考慮的模式。
全國工人總工會（ACTU）的秘書長麥克馬納斯

南澳大學一項為期 13 個月的研究，亦調查了減低工時的好處，發現有適當的假期，員工更大機會會更活躍，更積極社交、及獲得更多睡眠。

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而研究亦顯示，隨著假期的長度而增加，勞動力的收益亦會增加，但即使是只是三天的周末，也能看到積極的結果。

負責這個研究項目的高級研究員馬赫表示：

研究提供了經驗證據，表明人們在短暫休息時—例如有一個三天的周末—會擁有更健康的生活方式。
高級研究員馬赫

今個月較早時候，一個國會委員會亦呼籲在政府支持下，試行為期四天的工作周，以了解這項安排如何實際改善人們的生活。

該試驗將基於 100:80:100 模型，即工人保留全數工資並維持相同的生產力下，進行八成（四天）工作的安排。

目前，亦有許多澳洲公司已經做出了轉變，包括聯合利華、Bright Agency 和金融科技公司 Indebted。

其中聯合利華公司在新西蘭實施四日上班取得佳續後，決定將他們的試驗擴大到澳洲。

新安排下僱員的缺席率下降了三分之一，收入在 18 個月內有增長。

公司的澳洲和新西蘭區行政總裁 Nicky Sparshott 表示，每周工作四天可能是一種為公司帶來競爭優勢的工具。

「這是他們嘗試新的方法、來消除可能限制、創造價值、並減慢障礙的結果。」

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Published 15 April 2023 1:52pm
By Ivan Leung
Source: AAP, SBS
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