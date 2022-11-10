【絕世筍工】睇戲煲劇3個月即賺4萬

雖說澳洲勞動力短缺，搵工比過往容易。但要覓得一份做得開心又好pay 的工作卻是不少人的夢想。
在營營役役的工作中，相信不少人希望可以邊娛樂邊賺錢。近日，網商起家的亞馬遜（Amazon）為了擴展其服務，招聘一名專職電視、電影觀看員。
這一份由亞馬遜 Prime Video 騁任的筍工名為「Prime Video Buff」。
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亞馬遜期望這一位聘用的員工是「會走路、會說話的電影和電視百科全書」，該名員工的主要工作是分享他們觀看的內容，並且向澳洲觀眾推薦你的最佳選擇。
工作的大部分內容都可以在家，甚或沙發、床上完成。但亞馬遜亦要求該名員工或需出席公開活動或在Amazon Prime Video 的社交平台上出現。
如何申請：
只需要提交一條簡單的短片，說明為甚麼你應該成為 Prime Video Buff。（短片內容不限）
申請人資格：
澳洲居民，年滿18 歲。
截止日期：
2022 年 11 月 28 日
工作時期：
2022 年 12 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日
這一份工作雖然是短期工作，但若想乘機放自己一個「長假」，或者未有固定工作的電視、電影迷不妨一試。
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