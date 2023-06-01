【解決租金壓力有何建議?】百萬年薪儲銀行長「講呢啲」?

洛非利昨日在參議院評估委員會的會議上表示，「估計隨著澳洲人口的強勁增長，人戈弓戈住屋問題已超過聯邦政府可控範圍。」





洛非利建議，在租金危機不斷增加的環境下，有意租樓的澳洲人，應該多找一名室友灘分租金，或選擇繼續與父母同住，以助降低租金水平。





「更高的租金，確實係會令到市民，在住屋問題上，必須更精打細算…呢個情況只是正常的租金價格機制下所發揮的作用。」





自新冠疫情以來，國內的租屋危機正一直加劇，加上，一直有不少國際勞工及留學生重返澳洲，令澳洲的人口預計會再增長 2%，情況亦令本地租盤空置率，可能會繼續處於創紀錄的低水平。







洛非利認為，「租盤的供應，已經完全跟不上人口增長步伐。」他更警告話，「租金價格預計仲會上升 10%。」





綠黨參議員「麥金」昨日在會議期間，亦向儲銀不斷加息的決定表示不滿，認為通脹及加息帶來的「惡性循環」，正加劇影響租樓人士。





「高租金會將通脹率進一步推高，等於澳洲要面對更高的利息，情況亦會再推高租金...漏洞已經擴大，洛行長，你認為應如何解決？」





但洛非利並不同意「麥金」所提出「以降息解決通脹及租務問題的辦法」，反而暗示「即使儲銀急於降低利率，通脹仍然會被其他方式觸發。」





「要解決房地產市場所有這些問題的方法，只有供應、供應、供應。」





目前工黨已提出價值100 億的「住房未來基金計劃」，預計可以在五年內，建造 30,000 套公屋同可負擔的廉租屋。但工黨和綠黨對於呢個計劃仍然僵持不下，導致計劃一直未能通過。





而洛非利出席完昨日會議後，馬上就有消息就透露，澳洲的通脹率再次上升。





在截至 4 月份的十二個月數據，澳洲通脹率達到 6.8%的年增長，部分原因是由於租金上漲所致。消息不免再引發了澳洲人擔心儲銀會再次加息。



Greens senator Nick McKim said inflation was creating a "vicious cycle" for renters. Source: SBS 洛非利亦承認，之前的多次加息，一直是「艱難的決定」，但對於抑制通脹，卻是有必要的安排。





他重申，到 2025 年，通脹率預計將回覆至 3%左右 ，「（但）加快減息，只會抵消澳洲近期強勁的就業增長。」





洛非利亦警告指，通脹壓力似乎仍然未正式結束，「在對抗通脹一役取得真正勝利之前，儲銀不會牟然宣布勝利。」





雖然上屆兩黨聯盟政府曾提出多項首次置業優惠計劃，包括向單親的家庭提供只需要支付2% 的首期的優惠計劃，但一名單親家庭的媽媽「薩寧」，就因難以購買或租住房屋，而被迫與子女「露宿帳幕」。





她向SBS新聞表示，對前政府開的「空頭支票」感到憤怒，質疑「澳洲還可以找到（只付）2% 首期的房屋嗎?」





「很多人來到澳洲，就是為了離開原本的家庭，或希望獨自生活，但不幸的是，要解決這個問題，代價往往就係要付出過高的屋價或者租金。」





「應該要實現人人有屋住，但而家更昂貴的租金及屋價，已令情況變得不可能。」









