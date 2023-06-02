公平工作署 (Fair Work Commission) 決定，上調全國最低工資及最低裁定待遇薪酬 (minimum award wage) 5.75%。





最新工資水平將在 2023 年 7 月 1 日起生效。





屆時，領取最低工資的僱員，工資將由每星期 $812.6 或每小時 $21.38 上調至每星期 $882.80 或每小時 $23.23。





不過，已與僱主制定企業協議 (enterprise agreements) 的僱員或可獲更高薪酬。



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公平工作署主席海切爾 (Adam Hatcher) 表示，專家小組考慮到一系列因素而作出有關決定，包括對最低收入工人的影響。





他星期五 (6 月 2 日) 在公佈決定時說：「我們在考慮 (有關決定) 時，重點考慮目前通貨膨脹對領取現代裁定待遇工人的影響以及他們滿足基本財政需要的能力，特別對是那些領取最低薪酬的人士而言。」





他強調，有關決定平衡了避免加劇通脹及幫助最低收入工人的需要。





海切爾說：「我們承認今次上調將不會維持現代裁定待遇最低工資的實際水平，亦不會扭轉實際工資在過去數年經歷的貶值。但在目前的經濟環境下，我們認為這個工資增長的幅度是合理的。」



約 270 萬名澳洲工人將從今次年度工資上調中直接受惠。 Source: SBS 他表示，專家小組將稍後探討如何完全解決性別平等的問題，並改善女性僱員從事兼職或臨時崗位的薪酬待遇。





他說：「目前檢討的範圍及時間安排，令這些性別平等問題難以得到最終解決。但國會去年已對《公平工作條例》作出關於性別平等的修正，就是要求公平工作署在未來的會議或檢討中處理這些問題。」



此前，澳洲統計局公佈， 今年四月錄得的年度通脹率為 6.8% ，較三月份的 6.3% 為高，但已較去年 12 月份季度的 32 年新高 7.8% 有所緩和。





澳洲全國總工會 (Australian Council of Trade Unions; ACTU) 此前曾要求最低工資上調 7%，表示通脹飆升對最低薪僱員帶來嚴重的影響，特別是在過去兩年。





而澳洲工商總會 (Australian Chamber of Commerce and Industry) 等僱主團體則表明，上調幅度不應高於 4%，警告加薪過多將引發通脹進一步上升。





工商總會的行政總裁麥凱勒 (Andrew McKellar) 形容決定「令人失望」，聲稱這將增加企業僱主的成本。





他說：「我們估計，這將令供應鏈帶來額外 126 億元的成本。這對小企業影響尤為嚴重。」





