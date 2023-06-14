【估唔到】「便便」 有助減低碳排放？

一項將經已分解的廢水所產生的氣體添加到我們現時的天然氣供應中的試驗項目即將在雪梨展開， 而如果有關技術的應用結果令人滿意的話，將來將可能會在澳洲全國使用。





位於雪梨東南部的一間生物甲烷工廠將會收集有機廢物（包括來自農業和工業廢料以及污水處理系統）所分解產生的沼氣來注入現時的天然氣供應鏈中。然後，天然氣供應商 Jemena 將會提取所產生的沼氣，並將之轉化為具管道質量的生物甲烷，並將其混合到目前通過雪梨管網運送到家庭用戶的天然氣之內。





Jemena 的總經理圖多（Frank Tudor ）表示，對於澳洲的用戶來說，這是改變了遊戲規則，但對於消費者而言，他們是不會注意到家用煤氣或天然氣的氣味和功能會與以往有任何不同。





圖多表示：『一般而言，在（廢水中的）產生的氣體本來只是進入大氣層而沒有發揮任何功用， 但現在卻變成十分有用。』





該設施的最初目標只是每年生產大約相當於 6300 戶雪梨家庭每年的天然氣消耗量。





圖多表示，雖然最初使用生物甲烷氣對降低澳洲的整體碳排放量的數量很小， 但長遠來說，仍然是會有幫助。





現時在歐洲、中國和美國的類似計劃亦顯示，天然氣網絡可以通過混合生物甲烷顯著減少碳排放量。





圖多表示，根據歐洲的一項研究指出，使用生物甲烷氣代替天然氣是可以減少排放量 達85% 。





現時澳洲亦有越來越多的家庭專用全電動方式以減少溫室氣體排放。 其中在首都領地（ACT）現時更禁止新的建築物連接天然氣，而其他州及領地亦正為家庭完全使用由可再生能源供應的電力提供獎勵計劃。





例如在阿德雷德及格拉德斯通某些地區的天然氣網絡正在混合氫氣來減少碳排放量，而新州和昆州的一些天然氣設施則使用垃圾填田區產生的沼氣來發電。





圖多表示，澳洲家庭完全使用電力所面臨的挑戰是「被低估了」。





他說：『如果家庭選擇從天然氣轉向使用電力，他們需要做很多工作。 如果我們可以為他們提供一種選擇，即（他們）可以保留天然氣並且是使用可再生天然氣，我們相信這會帶來很多好處。』





而新州電力零售商Origin的發言人說， 他們正準備使用有關的生物甲烷來提供天然氣，而目前他們亦正在尋求商業客戶購買可再生天然氣的意向，而有關定價，相對於使用普通天然氣的所帶來的價格升幅亦會相對較低。



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