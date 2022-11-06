澳洲將申辦 2026 年 COP 31 聯合國氣候峰會

聯邦氣候變化及能源部長鮑文昨日宣佈了這項消息，他說，如果申辦成功，澳洲就會向世界展示，我們能夠以「可再生能源強國」的姿態去幫助世界。





鮑文說：「當然，對於澳洲來說，這是一個提醒全球，澳洲重回國際會議的一個良機。但有一點將會1近年澳洲參與的締約方會議不同，也就是，澳洲和某些國家被視為正致力阻止進步，或是妨礙進步，但現在的澳洲願意積極參與有關的討論。」





他又說，澳洲內閣已經同意他申辦 2026 年的第 31 次締約方會議。





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鮑文將這個一年一度度的氣候大會，以全球最大型的貿易交易會來到形容，他還表示，澳洲曾考慮申辦 2024 年的 COP 29，但由於時機和全球持續緊張的局勢，最終放棄申辦。





鮑文表示他會尋求和一個太平洋島國協辦這個峰會。





2024 年的氣候變化大會擬定由東歐國家舉辦，2026 年的主辦權則保留給西歐和其他國家。



