【你食開咩蛋？】農場漸淘汰籠飼轉型散養 或致蛋供應短缺加價

家庭必備的雞蛋面臨短缺，價格亦正在上漲。





隨著對動物福利和可持續性要求的提高，許多雞蛋生產商正逐漸轉向散養（free range）模式，從傳統的籠飼（caged egg）養轉向提供更多空間和自由運動的散養雞舍。





然而，這種轉型需要時間和資源，在過渡期間或導致供應短缺和價格上升。





轉型至散養模式需要重新設計和建造雞舍，提供更多的空間和設施，以確保雞隻有足夠的運動空間。這需投入大量資金和時間，並可能對生產和供應產生一定程度的影響。





大型超市 Woolworths 和 Coles 表示，到 2025 年超市出售的雞蛋將全部達到散養標準，結束雞隻籠飼的做法，停止銷售籠飼雞蛋。





根據 ABC 報導 ，塔州的 Pure Foods Eggs 雞蛋公司行政總裁戴利（Kate Daley）表示，在Woolworths 和 Coles 兩家超市的貨架上已很難找到籠飼雞蛋。





兩家超市表示已定目標在 2025 年，店鋪只供應散養或大棚放養的雞蛋。



戴利把目前雞蛋供應短缺，直接歸因於這兩家大型超市淘汰籠飼雞蛋計劃。





她表示，供應短缺因為蛋商將農場從籠飼蛋生產轉型為散養蛋時遇到不少困難。





轉型所需的基礎設施巨大且昂貴。擴展散養的雞舍需要花費上 200 至 400 萬澳元，視乎生產設施中飼養多少隻母雞。





而且，從籠飼設施轉型為散養的最大障礙實際上是土地的使用權。





根據澳洲聯邦農業部去年公布的新動物福利標準，傳統籠飼蛋雞將在 10 至 15 年內逐步淘汰。





超市則指雞蛋供應短缺是因為天氣影響，加上海外的禽流感爆發亦增加本地市場壓力。

