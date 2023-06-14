【MH370玩笑開大了】棟篤笑藝人Jocelyn Chia驚動國際刑警？

Key Points 棟篤笑藝人(ocelyn Chia)拿馬航 MH370 航班失踪事件開玩笑一事越演越烈

大馬警方表示，她將因挑釁、煽動和發布令人反感的網上內容而受調查，並已要求國際刑警介入

雖然備受質疑，但Jocelyn Chiays堅持其笑話「並無不妥」

Jocelyn Chia早前在美國紐約一間棟篤笑俱樂部，拿馬來西亞及新加坡的關係及失踪的MH370客機開玩笑，而有關短片在在社交媒體上發布後，在兩地均引發了爭議，馬來西亞警方已立案追查和調查，並表示現正要求國際刑警介入。





有關笑話在馬來西亞受到廣泛批評，該國內政部長甚至稱其言論為「麻木不仁」並且「令人反感」。





據國家通訊社馬新社報導，馬來西亞的警察局長Acryl Sani Abdullah Sani表示，警方本週將會要求國際刑警組織提供她的位置及完整身份資料，以促進進一步調查。





他說，馬來西亞將根據本國有關挑釁、煽動和發布攻擊性在線內容的法律，調查謝女士的言論。 馬來西亞警方發言人亦已證實有關消息。





目前尚不清楚Jocelyn Chia是否會因她的行為，而受到懲罰。



Chia 女士原本是一名律師，但後來成為棟篤笑藝人，她自稱來自新加坡，但本台無法立即聯繫到她發表評論。





在周日接受美國有線電視新聞網採訪時，Chia 表示，雖然其笑話存在爭議，但她堅持自己的立場，又形容社交媒體上的短片是有人「斷章取意」。





Chia's 的玩笑亦觸及馬來西亞及新加坡之間的長遠歷史問題，而在新加坡亦引起公憤。





新加坡外交部長巴拉克里希南 (Vivian Balakrishnan) 已就其言論向馬來西亞人道歉，並表示這Chia的言論並不代表新加坡人立場。



