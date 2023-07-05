【原住民之聲】政府公佈諮詢小組「四大著眼點」

要點：
- 貝妮列出「原住民之聲」諮詢機構的四大處理事項。
- 四個優先事項包括健康、教育、就業及住屋。
- 貝妮堅稱，「原住民之聲」將不會是一個「被動的諮詢組織」。
原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 促請澳洲人在「原住民之聲」公投中投下贊成票，以解決「未完成的工作」。同時，她亦列出這個諮詢機構將有權發表意見的議題。
貝妮星期三 (7 月 5 日) 於全國記者俱樂部發表演說時透露，「原住民之聲」一定入憲章重點關注四個議題：健康、教育、就業、住屋。
她表示，將在第一次與「原住民之聲」諮詢小組見面時，向小組成員尋求關於減低原住民自殺率、增加原住民兒童學業成績、改善衞生健康及就業成果等的建議。
貝妮說：「由第一日開始，『原住民之聲』就將有大量工作。」
總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 與原住民族公投工作組成員於坎培拉的國會大樓召開記者會。 Source: AAP / Lukas Coch
「這將不是一個被動的諮詢機構。我希望它將是主動及參與度高的。我們需要以新的角度 (應對) 舊有的挑戰。」
雖然公投一旦成功通過，國會將負責立法制定「原住民之聲」諮詢機構的運作模式，並就有關問題徵詢原住民組織的意見，政府近期正逐步透露當中的主要原則。
當中包括，組織內將確保性別平衡，並包括年輕代表。
貝妮：「原住民之聲」將不會是「被動」的
貝妮表示，「原住民之聲」將重點關注改善原住民下一代的未來生活，且不會被選舉周期所干擾。
她說：「我將尋求『原住民之聲』的意見，解決一些最迫切的問題。」
「這將不是一個被動的諮詢機構。我希望它將是主動及參與度高的。」
此前，反對黨兩黨聯盟一直就「原住民之聲」所涉獵的議題提出質疑，包括有指該諮詢機構可以要求改革澳洲儲備銀行 (Reserve Bank) 或對道路興建工程發表意見。
總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 則反駁指有關批評不真誠，又形容反對者對有關議題欠缺「真實的反對」。
兩黨聯盟領袖達頓一直就「原住民之聲」諮詢機構的職能提出質疑。 Source: AAP / Mick Tsikas
身為一名 Wiradjuri 族群原住民的貝妮表示，原住民社區成員將向「原住民之聲」小組提出問題，而小組就將再向政府及國會提出有關憂慮。
貝妮表示，原住民兒童因患上風濕性心臟疾病致死的機會率，是非原住民兒童的 55 倍。
她說：「這些死亡，完全是可以透過改善醫療護理、更適當的住屋及食水而避免。」
雖然最近多個民意調查結果顯示，，貝妮強調，澳洲需要以新視覺解決舊問題。
她說：「過去一段太長的時間，政府都為澳洲原住民制定政策，而非與澳洲原住民一同 (制定政策)。」
「我們需要設立『原住民之聲』改變這一點，因為『原住民之聲』將成為政府及國會聆聽 (他們聲音) 的機關。」
「這將有如一個獲得當地知識及解決辦法的渠道，協助我們制定更好的政策。」
貝妮：修補「未完成的工作」
貝妮表示，目前是時候讓《憲法》承認已在澳洲土地上生活超過 65,000 年的澳洲原住民。
她反問：「我們何時將終於解決這個未完成的工作？」
「我們已很接近。目的地就在我們眼前。」
貝妮促請澳洲選民，在即將在今年最後一季舉行公投中認真考慮投票取向。
她說：「我比任何事都希望，答案 (公投結果) 是『贊成』。」
全民公投是否成功，取決於全國以及至少四個州份是否以大比數贊成公投議案。
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