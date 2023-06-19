【原住民之聲】議案獲國會通過：全民公投將於六個月內舉行

要點： 超過 1,700 萬名已登記澳洲選民將在今年稍後時間參與全民公投。

舉行全民公投的議案已獲國會兩院通過，政府即將確定公投日期。

全民公投將須在星期一起計的 2 至 6 個月期間舉行。

就設立「原住民國會之聲」諮詢機構舉行全民公投的議案星期一 (6 月 19 日) 在參議院以 52 對 19 票獲得通過，澳洲將在六個月內舉行公投。





全民公投是為實現 2017 年《發自內心的烏魯魯宣言》的其中一項重要要求，在澳洲《憲法》規定國會設立一個原住民諮詢機構。





「原住民之聲」贊成陣營形容議案獲通過代表「已完成在國會內的工作」，就有關議題的辯論將會轉移到草根階層，以實現修憲。





聯邦工黨強調，「原住民之聲」將只會是一個諮詢機構，給予澳洲原住民族機會，就一些特別影響他們的議題，向國會及政府提出建議。





但有反對者認為有關建議充滿風險，同時亦有指建議賦予原住民的權力並不足夠。



工黨參議員麥卡錫 (Malarndirri McCarthy) 就「原住民之聲」入憲公投的議案發言。 Source: AAP / Lukas Coch 參議院就議案表決前，原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 形容這是一個「歷史性時刻」，亦是經歷多年就有關議題討論後終於達至的「高潮」。





她向澳洲廣播公司 (ABC) 全國電台 (Radio National) 晨早新聞節目《RN Breakfast》說：「我對此感到相當激動。」





「當法案獲得通過，我們就會看見宣傳全面展開。」





公投將需要在星期一起計算的 2 至 6 個月之內的期間舉行，而總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 曾表明公投將在 2023 年年內舉行，成為澳洲接近四份一個世紀以來的第一次全民公投。



反對黨投下贊成票

聯邦反對黨兩黨聯盟縱然反對「原住民之聲」，但仍然在議案表決期間投下贊成票。





自由黨前排議員卡殊 (Michaelia Cash) 表示，公投獲得通過將為澳洲《憲法》帶來「不可逆轉的改變」，又指工黨仍未就這個「分裂性」機構的運作模式提供足夠的細節。





她說：「(但) 我相信這個國家的人民，以及他們就此議題表達意見的權利。」





續指：「這 (諮詢機構的運作模式) 是未知的，這是分裂性的，而且亦是永久性的。如果你不清楚究竟『原住民之聲』機構將如何運作，我的拙見是：投反對票。」



原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 與原住民服務組織 Jawun 的 40 名成員在坎培拉國會大樓內合照。 Source: AAP / Mick Tsikas 兩黨聯盟原住民事務發言人普萊斯 (Jacinta Price) 表示，在公投舉行後才讓國會制定「原住民之聲」的運作細節，是充滿法律風險。





她說：「總理要求我們盲目相信他，並在他的空頭支票上簽名，讓他這個充滿風險的建議永遠存在於澳洲《憲法》內，而他亦無法保證任何事。」





多位兩黨聯盟議員在表決時投下反對票，這將在技術上容許他們在稍後發放給選民的公投小冊子上，參與撰寫反對陣營的理據。



綠黨歡迎「確實歷史性的一天」

聯邦綠黨原住民事務發言人考克 (Dorinda Cox) 本來要求先達成「條約及真相」(Treaty and Truth) 才設立「原住民之聲」，但她最後亦作出妥協。





她形容，星期一對於澳洲原住民族而言是一個「確實歷史性的一天」。





她說：「國會內的工作已完成。現在是時候讓草根階層的贊成陣營，走入社區並與所有澳洲人分享，為何今次公投是如此重要，以及為何『原住民國會之聲』是如此重要。」



原住民事務部長貝妮 (Linda Burney; 圖中) 亦有列席參議院的辯論環節。 Source: AAP / Lukas Coch 「這只是所需的第一步。我們需要重設原住民族人士在這個國家的權利。我們亦需要步向真相與條約，這亦是我們現在需要的。」





但正當考克強調「原住民之聲」不會損害原住民主權，此前退出綠黨以自由就議題表達意見的獨立參議員索普 (Lidia Thorpe) 則多次打斷其發言。





索普多次說：「拿出證明！」



索普批評諮詢機構「虛假且造作」

擁有原住民血統的索普形容星期一是個「同化之日」，促請國民杯葛今次公投。





她在發言時形容議案是「棺材上的最後一粒釘」，但未有透露她將在公投中的投票取向。





她說：「我會對這個給予我們零權力的災難性構思，投下反對票。」





「但我不能支持一個給予我的人民零權力 (的機構)。我不能支持一個由掌權者點名挑選成員 (的機構)。」



續指：「承認原住民族在這個國家的主權，(將會) 瓦解我們所有人目前身處的殖民、暴力制度。」





「沒錯，我在這裡是為滲透進去、為敲響鐵籠、為摧毀這個地方所展現的白人至上主義。」





索普星期一身穿一件印有「Gammin」的 T 恤，並要求國會落實皇家調查委員會就原住民在獄中死亡情況所提出的建議。



獨立參議員索普 (Lidia Thorpe) 出席國會就舉行「原住民之聲」全民公投的議案辯論。 Source: AAP / Lukas Coch 她說：「大家都知道，『Gammin』是虛假且造作的。」





「正當我們聽到這些美麗、動人的故事，指這 (『原住民之聲』) 將如何修補我們的生活、將如何解決所有問題，且我們在公投舉行前無計可施...... 與此同時，兒童則在獄中被折磨。」





工黨參議員麥卡錫 (Malarndirri McCarthy) 在星期一發言時促請澳洲人「為一個更好的未來」而投下贊成票，又指「原住民之聲」對原住民人士而言「意義重大」。





她說：「(原住民人士) 正向所有澳洲人招手，讓我們能在國家的歷史時刻感到自豪，讓我們能彼此扶起大家。」





「這是原住民族人士能夠且感受得到，他們已成為這個非常完整結構的一部份。」





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