民調：政府幾乎所有議題上表現差劣 民眾對住屋及開支壓力大為不滿

一項民調顯示，除在國家安全的議題外，受訪民眾對聯邦政府處理所有其他問題的表現均有所不滿，包括房屋供應短缺、紓緩生活開支壓力，甚至是「原住民之聲」入憲公投一事上。

سردرگمی در مورد موضع کارگر در قبال ویزه‌های پناهندگی موقت از اظهارات قبلی آنتونی البنیزی ناشی شده بود.

澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)。 Credit: LUKAS COCH/AAPIMAGE

該項由 Crosby Textor (或稱為「CT Group」) 進行的民意調查在 5 月 29 日至 6 月 12 日期間訪問了超過三千人。

《澳大利亞人報》報道，調查發現，聯邦政府處理國家安全的表現，是唯一一個獲受訪民眾滿意的議題，滿意度淨值為 +25%。

然而，受訪民眾對政府應對房屋供應短缺方面則最為不滿，滿意度淨值為 -58%。此前，聯邦綠黨要求政府凍結全國住宅物業租金，但遭到拒絕。

除此以外，受訪民眾亦不滿政府提供
生活開支
紓困措施方面的表現，滿意度淨值為 -50%。

當中，認為政府在此事項上的表現「非常差劣」的有 36%，認為政府表現「差劣」的有 30%。沒有任何一位受訪民眾認為政府表現「非常優秀」，認為表現「優秀」的則有 13%。
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【每天生活費不足 6元】調查指生活壓力令澳洲人走向極端貧窮

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17/05/202305:41
在政府處理經濟的議題方面，有 49% 受訪民眾認為政府在此表現「非常差劣」或「差劣」；認為政府表現「非常優秀」或「優秀」的有 25%；滿意度淨值為 -24%。

與此同時，受訪選民對政府在處理
「原住民之聲」入憲公投
(-7%)、醫療衞生 (-10%)、移民 (-11%) 及偏遠地區醫療保健 (-25%) 等事宜上，都有所不滿，滿意度淨值均為負數。

CT Group 在調查結果報告中指：「保護澳洲的國家安全是 (受訪) 澳洲人認為政府處理恰當的唯一議題。所有其他議題 (的淨滿意度) 都是負值。」
研究結果顯示，全國各地的受訪民眾在各議題的評分均普遍一致。

報告指：「所有州份 (的受訪民眾) 都認為政府處理大部份議題的表現差劣。保護澳洲國家安全是所有州份 (的受訪者) 都認為政府處理適當的唯一議題。」

當被問及最為關心的議題，最多受訪者將減低日常生活用品及公共服務費用列為最重要議題，佔 16%，較三月份進行的同類型調查上升約 5%。

其次，為醫療保健 (10%)、社會房屋 (6%)、精神健康 (5%)、福利 (5%)、增加工作薪酬 (5%)、減低罪案率 (4%)、老年護理 (4%)、創造就業崗位 (4%)、住宅可負擔程度 (4%)、重建經濟 (4%)、氣候變化 (4%) 等。
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至於受訪民眾對總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 的淨滿意度亦下跌 9 個百份點至 +6%。但其滿意度仍高於多位高層內閣部長。

聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 的淨滿意度跌至 -1%，副總理馬利士 (Richard Marles) 及衞生部長畢勒 (Mark Butler) 的淨滿意度則分別為 -3% 及 -4%。

聯邦政府一名發言人回覆 SBS 中文廣東話查詢時，未有直接回應有關調查結果，但強調工黨政府獲選執政以來，從未浪費任何時間。

發言人指：「我們知道很多人正經歷艱苦時刻，故此多項針對性的
生活開支
紓困措施已由七月起實施，這將在不加劇通脹壓力的情況下帶來真正的改變。」

發言人表示，有關措施包括更便宜的托兒服務、強化有薪育兒假，並增加老年護理工人的薪酬。

政府強調，將繼續履行其競選承諾，包括舉行
「原住民之聲」
修憲公投。發言人指，目前「贊成陣營」剛開始宣傳攻勢，政府對澳洲民眾會在公投中投下贊成票以承認原住民地位「充滿信心」。
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Published 11 July 2023 12:08pm
Updated an hour ago 1:25pm
By Winmas Yu
Source: SBS
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Australia

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