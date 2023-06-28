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7 月起多項政府「生活開支」措施將生效 是否「及時雨」？

從退休公積金到薪金，再到托兒補助及上調養老金領取年齡，在 7月1日起，多項影響個人財務的措施即將生效，對澳洲人將會帶來哪些影響？

A digital graphic showing power poles, money, blocks with ABC written on them, and a moneybox with a $1 coin being dropped into it.

一系列減輕生活開支的措施將於7月1日生效。 Source: SBS / Karin Zhou-Zheng

新財年即將來臨，隨之而來的一系列變化將會影響你的各項收入與支出。

退休公積金

退休公積金保障率，即僱主依法必須支付你的最低退休公積金佔比，將由 10.5% 增至 11 %。

年長的澳洲人將能夠將 20 澳元轉入免稅的退休階段收入賬戶，免稅上限金額將由 170 萬澳元上調至 190 萬澳元，這是與一次性提取退休公積金不同的另一選擇。
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加薪

最低工資和現代勞資裁定工資將上漲5.75%，而由於有關工資率的變動，最低工資的實際增幅將達到 8.6%。

實際上，最低工資將上漲至每周 882.80 元或時薪 23.23元。

除5.75%的加薪外，一些護老服務人員將在 6月30日起獲得加薪 15%。
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政府養老福利金

澳洲的年長者將必須等到 67 歲才可申請提取政府養老福利金，而不是之前的 66 歲半。

有關年齡的變更亦適用於澳洲聯邦長者醫療保健卡。

托兒費

年收入低於 8 萬元的家庭或有資格享受聯邦補貼達 90% 托兒費。

有資格獲得補貼的家庭最高收入上限也將從約 34.6 萬元提至 53 萬。
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電費減免

從7月1日起，新州、南澳和昆州東南部的默認市場報價（即電價上限）將上調。

與此同時，聯邦政府與各州和領地合作提供能源費用減免。

在昆州，貧困家庭將獲得1072澳元的電費援助，其中包括700澳元的生活費回贈，部分資金來自聯邦政府能源賬單減免基金，以及 372 澳元由昆州電費回扣計劃提供。

所有其他家庭將獲得550澳元。

符合資格的維州家庭將獲得 250 澳元，一些尚未申請的家庭可以通過州政府的能源補助計劃申請額外的 250 澳元。

在新州和塔州，符合條件的家庭將獲得 500 澳元，西澳和北領地的家庭將獲得175澳元。

首都領地的家庭將獲得175澳元。

一些小型企業也將有資格獲得回贈。
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有薪育兒假期將有重大變化！

帶薪育兒假

現有的育兒假和父親及伴侶津貼將合併為一個為期 20 個星期的計劃，預計每年將有 18 萬個家庭受益。

這些變化意味著父親或母親都可以首先申請帶薪育兒假，同時他們也可以分多次使用育兒假。這意味著他們將能夠在任何一方工作時休最少一天的假。

單親家長將可以獲得全部 20 周。

維州學徒

維州政府在 5 月份的州預算中宣佈，維州的學徒將有資格豁色車輛登記費，每年最多可節省 865 澳元。

- With AAP.
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Published 28 June 2023 10:52am
By David Aidone
Source: SBS
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