7 月起多項政府「生活開支」措施將生效 是否「及時雨」？

新財年即將來臨，隨之而來的一系列變化將會影響你的各項收入與支出。
退休公積金
退休公積金保障率，即僱主依法必須支付你的最低退休公積金佔比，將由 10.5% 增至 11 %。
年長的澳洲人將能夠將 20 澳元轉入免稅的退休階段收入賬戶，免稅上限金額將由 170 萬澳元上調至 190 萬澳元，這是與一次性提取退休公積金不同的另一選擇。
加薪
最低工資和現代勞資裁定工資將上漲5.75%，而由於有關工資率的變動，最低工資的實際增幅將達到 8.6%。
實際上，最低工資將上漲至每周 882.80 元或時薪 23.23元。
除5.75%的加薪外，一些護老服務人員將在 6月30日起獲得加薪 15%。
政府養老福利金
澳洲的年長者將必須等到 67 歲才可申請提取政府養老福利金，而不是之前的 66 歲半。
有關年齡的變更亦適用於澳洲聯邦長者醫療保健卡。
托兒費
年收入低於 8 萬元的家庭或有資格享受聯邦補貼達 90% 托兒費。
有資格獲得補貼的家庭最高收入上限也將從約 34.6 萬元提至 53 萬。
電費減免
從7月1日起，新州、南澳和昆州東南部的默認市場報價（即電價上限）將上調。
與此同時，聯邦政府與各州和領地合作提供能源費用減免。
在昆州，貧困家庭將獲得1072澳元的電費援助，其中包括700澳元的生活費回贈，部分資金來自聯邦政府能源賬單減免基金，以及 372 澳元由昆州電費回扣計劃提供。
所有其他家庭將獲得550澳元。
符合資格的維州家庭將獲得 250 澳元，一些尚未申請的家庭可以通過州政府的能源補助計劃申請額外的 250 澳元。
在新州和塔州，符合條件的家庭將獲得 500 澳元，西澳和北領地的家庭將獲得175澳元。
首都領地的家庭將獲得175澳元。
一些小型企業也將有資格獲得回贈。
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有薪育兒假期將有重大變化！
帶薪育兒假
現有的育兒假和父親及伴侶津貼將合併為一個為期 20 個星期的計劃，預計每年將有 18 萬個家庭受益。
這些變化意味著父親或母親都可以首先申請帶薪育兒假，同時他們也可以分多次使用育兒假。這意味著他們將能夠在任何一方工作時休最少一天的假。
單親家長將可以獲得全部 20 周。
維州學徒
維州政府在 5 月份的州預算中宣佈，維州的學徒將有資格豁色車輛登記費，每年最多可節省 865 澳元。
- With AAP.
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