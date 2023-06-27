沉默的戰爭：網絡罪案被嚴重低估 至少過半澳洲人曾經歷

要點： 一項調查顯示，近半數澳洲電腦用戶在過去一年報稱遇過網上罪行。

個人資料外洩、網上虐待和詐騙是澳洲人最常舉報的網上罪行。

大多數網上罪行的受害者並無報案，官方統計數字大大低估了嚴重程度。

澳洲不少的電腦用戶在網上受到虐待和騷擾，但許多網絡罪行的受害者並無向當局報告問題。





澳洲犯罪學研究所對 13,000 多人進行的一項調查發現，有 47% 的受透者在過去一年遭受過網絡罪行的影響。





超過四分之一的人是線上虐待和騷擾的受害者。



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每10人就有一人報稱收到未經請求的色情信息、圖片或視頻，是網絡罪行中最為常見的一種。





過去九個月，澳洲發生多宗重大的資料外洩事件，黑客竊取了Optus、Medibank 和 Latitude Financial 數百萬名客戶的個人資料。





有三分之一的受訪者表示，其個人資料已經在資料外洩事件中暴露，而五分之一的受訪者則受到盜用身分罪行和濫用的影響。



該研究所的摩根 (Anthony Morgan) 表示，大多數網上罪行的受害者並無報告，官方統計數字大大低估了影響的嚴重程度。





摩根表示：「雖然許多人不舉報的原因，是認為自己可以解決問題，或者認為是小事，但有大部分人是不知道去哪裡或如何舉報。」





向當局舉報的事件中約有一半獲調查，但在 20 宗案件中只有一宗的犯案者被捕。



國家網絡安全統籌，空軍少將戈爾迪（Darren Goldie）。 Source: AAP / Mick Tsikas 有22% 的電腦用戶表示是惡意軟件的受害者，其中彈出廣告是最大問題。





約 8% 的受訪用戶遭遇欺詐和詐騙，其中網上購物詐騙是最常見的罪行。





花越多時間上網，就越有可能成為網絡罪行的受害者，故年輕人比長者更易受到網上罪行的影響。





男性有更大可能成為欺詐、詐騙和網絡虐待的受害者，而性少眾 (LGBTQI) 比異性戀受訪者更有可能成為網絡虐待、騷擾和惡意軟件的受害者。



那些在家中使用英語以外語言的人更有可能受到惡意軟件、盜用身分罪行和濫用、詐騙和欺詐的影響。





聯邦政府委任了空軍少將戈爾迪 (Darren Goldie) 為澳洲首位國家網絡安全統籌。





他將整合國家安全政策、重大事件應對措施和負責政府全面的準備工作。





