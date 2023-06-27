厄爾尼諾乾燥現象失效？本周全澳降雨迎最潮濕冬季

阿德雷德上周已錄得48毫米雨量，Mount Lofty Ranfes達到100毫米，Shepparton全月超過100毫米打破了32年的冬季紀錄。而澳洲東南部的暴雨將持續至本周。





這是因為從本周一開始，一道濕潤空氣將從溫暖的熱帶海域沿著氣流向南移動至西澳北部，逐漸形成一個自西北向東南發展的雲層，期間所到之處將天降甘霖。雲層預計會在明日（6月28日）抵達東南部州份。





雲層之後的狀況尚難預測，但氣象人員預計澳洲東部和中部會繼續降水，可能會持續到周末。這勢將令今年出現歷來最潮濕的冬季。





與此同時，昆州北部受一道低氣壓影響，也會出現暴雨。因此預計這個星期除了西澳和北領地的一小部份以及昆州中部，全國都會受雨水侵襲。



其中，墨爾本從周末起已持續下雨，潮濕將貫穿全周，最低溫度介乎攝氏7至11度，最高12至16度。雪梨則預測從周三起下雨，本周最低8至10度，最高16至19度。





珀斯、阿德雷德、荷伯特和坎培拉都會下雨並保持低溫，坎培拉周四最低更預計只有零下2度。布里斯本和達爾文則較暖和，預計密雲。





此前秋季期間，澳洲所有氣候現象都預示會有一個乾燥的冬天，正符合厄爾尼諾發展跡象、印度洋偶極（Indian Ocean Dipole）正值，以及氣候變化帶來的冬季少雨。



