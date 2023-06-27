法案通過但未兌現 這群人形容政府行為「侮辱」

要點： 墨爾本 1600 多個電車站中約有四分之一可以「無障礙」同層上車。

公共交通基礎設施，包括電車站，原本計劃在2022年底之前應該實現無障礙。

目前沒有獨立機構來監督有關標準的執行情況。

麥帕蘭 (Bram Heinrich-McPartlan) 認為這張照片中某些景象讓他「受辱」。





這種典型的墨爾本街景令他們感到困擾，像他們一樣依賴輪椅或移動輔助設備的人亦有同感。





這是墨爾本巿千多個有軌電車站之一，由於沒有為輪椅使用者提供無障礙設施，使麥帕蘭和像他一樣的人無法使用。





他們表示，澳洲的公共交通網絡用 20 年時間來建設無障礙設施，但至今未能實現這一目標，但他們對此並不驚訝。





他們說：「與其說是令人驚訝，不如說是侮辱。」



麥帕蘭 (Bram Heinrich-McPartlan) 指，公共交通缺乏無障礙設施，使社會上有部分人無法以他們理想的方式與社區互動。 Source: Supplied 為了改善行人安全，墨爾本巿 Sydney Road 沿路 5.5 公里的一些火車站（包括：Brunswick、Jewell、Anstey、Moreland、Coburg）預計即將關閉 18 個月。





麥帕蘭呼籲維州政府為興建機場鐵路而關閉這些火車站之前，先確保 Sydney Road 完成無障礙電車站建設。



公共交通無障礙目標仍未達到

《殘疾人士無障礙公共交通標準》已通過立法，公共交通基礎設施需在 2022 年底前實現無障礙。





雖然標準涵蓋電車站和巴士站，但實際上，火車和電車直至2032 年底才必須遵守。





負責基礎設施和交通事務的地方政府部長金卡芙蓮 (Catherine King) 被 SBS 新聞問到為何未能在限期前實現目標時並作出回應。



部長發言人表示，澳洲公共交通網絡的某些模式仍然「在努力符合標準的最終目標」。





一份名為《2022 年交通標準檢討情況》的討論文件在去年底發佈並接受公眾諮詢，聯邦、各州和領地的交通部長和廳長均同意制訂實施交通標準改革的計劃。





據估計，澳洲有半數公共交通網絡符合無障礙設施的要求，但政府對此不予置評，只表示「在無障礙公共交通方面已經作出了重大改進和投資」。





SBS 新聞向社會服務部長利絲和 (Amanda Rishworth) 查詢澳洲全國公共交通網絡的無障礙設施比例，但並未獲得回應。





相反，她鼓勵殘疾人士對 《2022 年公共交通的殘疫人士無障礙標準》的檢討發表意見，並提及澳洲的 2021-2031 年殘疾人士策略。





她說：「根據該策略，各級政府均承諾確保整個社區的交通系統皆無障礙。」





全國包融交通倡導網絡主席維特布克 （Richard Witbreuk） 指出，目前沒有獨立機構來監督有關標準的遵守情況。





他說：「合規問題至關重要。」





維特布克呼籲公開和透明地公佈有關標準的執行情況。





他說：「我們需要一致的報告機制，確保各州都能蒐集相同的數據，並就相同事宜作出報告。」



墨爾本的電車網絡

墨爾本 1600 多個電車站中，有約四分一可以「無障礙」同層上下車。





維州政府發言人表示，機場鐵路項目正進行初步設計工作，政府希望「在所有交通使用者、商戶和社區居民的需求之間取得平衡」。





他們說：「在關閉 Upfield 線等重大服務受阻期間，我們為交通營運進行規劃時會顧及有乘客需要無障礙設施，並提供無障礙的替代巴士，亦有工作人員在現場提供協助。」





依賴輪椅或行動輔助設施人士面對的現實情況





墨爾本雖然同時擁有火車、電車和巴士網絡，但麥帕蘭指他們只能乘搭火車，因為其他交通工具並非無障礙。





現年 31 歲的麥帕蘭由於患有退化疾病而行動不便，過去五年一直依賴輪椅。



本月較早前，區內人士舉行集會，呼籲維州政府開始興建機場鐵路前，確保在Sydney Road沿路的電車站建成無障礙設施。 Source: Supplied 麥帕蘭指巴士並不可靠，而且無特別照顧輪椅人士的需要。





他們說：「遇上繁忙時間，他們不會為輪椅人士停車，因為他們（巴士司機）無時間放下坡道。」





「假如只有你一個在那裡候車，他們甚至不會為你停下來。」





通過在路面加建高架部分，電車站可以在電車停靠時處於同一平面，讓輪椅順利上落。





「我在第一年嘗試繼續像以往一樣使用公共交通，可真是一場噩夢。現在我必須靠支援人員開車送我去任何一處，這並不理想，因為一切都必須事先計劃妥當。」





他們說日常有95%的時間都是留在家裡。





他們說：「當我需要外出時，要靠別人開車接送。我知道這並非人人都可享有的一種奢侈，所以我認識的很多人都只能呆在家裡。」





「如果你無法參與社區活動，這種孤立感就會完全毀掉你對自己和世界的看法，這是關乎公眾健康和安全的問題。」





他們指出，受影響的不僅是殘疾人士，還有需要推嬰兒車出行的父母，以及長者。





他們說：「假如不是每個人都能使用，就不是適當的公共交通。」



目前沒有獨立機構來監督澳洲公共交通網絡的無障礙設施是否遵守標準。 Source: Getty / Ratchapon Supprasert

不符合無障礙設施標準的交通網絡

違反交通標準的公共交通網絡，可能會面對公眾向澳洲人權委員會作出的投訴，根據結果，甚至可能告上法庭。





不過，麥帕蘭認為，不應歸咎於那些因缺乏無障礙設施而受影響的人。





他們說：「殘疾人士已經比健全的人負擔更多，你所做的一切，至少需要付出同樣的努力和雙倍時間，而且還要依賴其他人，所以總是很疲累。」





「我們還要投入大量額外精力（而實際上我們並沒有這樣的精力）去爭取我們合法享有的基本人權。」







