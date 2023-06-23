【全球宜居城市排名】澳洲雙城重返前五 另倆首府衝上前列

2023年的全球宜居指數（global liveability index）公佈，澳洲有4個城市進入較前排名。

A composite image of Flinders Street Station in Melbourne (left), and the Sydney Opera House.

墨爾本和雪梨重返最宜居城市排名的前列。 Source: SBS

經濟學人智庫（EIU）公佈的年度宜居指數顯示，
近年排名持續下降的澳洲兩大城市
重返前列——墨爾本從去年的第10位躋身第三，而雪梨也從第14進步至第四。

過去幾年的新冠疫情期間，由於長時間的封鎖和緊張的醫療資源，澳洲兩大城市的宜居度節節下降，今年觸底反彈也是靠醫療系統恢復的積分提升。

澳洲其他城市也有巨大進步：珀斯從去年的第32躍居，和升幅同樣明顯、進步19位的阿德雷德，並列第12。

墨爾本從2011年起連續7年保持世界最宜居城市的稱號，直至2018年被維也納取代。疫情時的2021年，墨爾本更一度被阿德雷德和珀斯超越。
國際方面，奧地利首都維也納和丹麥首都哥本哈根，連續兩年穩居前兩名。加拿大有三個城市入選十大，分別是第5位的溫哥華、第7位的卡爾加里和第9位的多倫多。

瑞士的蘇黎世排第6，另一城市日內瓦並列第7。亞洲排名最高的是日本大阪，和新西蘭最大城市奧克蘭並列第10。

中國大陸的城市集中在名單的中游，而香港排第66，上升13位躋身進步最大的十大榜單。
20230622_LIVEABLE CITIES.png
2023 年全球宜居城市排行榜。 Source: SBS
這份排行榜囊括了全球173個城市，從穩定性、醫療、文化、環境、教育和基礎設施五大方面進行評分。每個城市都被賦予了一個指數得分，總分是100分。不過，排名並未評估生活可負擔程度。

總體而言，亞洲城市的指數得分比其他地區有更大的提升，佔據了較多進步最大的城市。

很多西歐城市由於罷工、社會動盪和生活開支上升導致的犯罪率上升，令穩定性評分下降，總體排名因而下滑。

愛丁堡和斯德哥爾摩在排名中下降最為明顯，分別下降了23位和22位。洛杉磯、聖地亞哥、曼徹斯特和倫敦的排名也出現大幅下降。

經濟學人智庫表示，預計全球穩定性得分不會迅速恢復，而通脹、燃料和大宗商品價格上漲可能導致進一步動盪。

烏克蘭受戰火影響，首都基輔沒有列入去年的排行榜，今年重新評分後，因基礎設施飽受摧殘而跌至倒數第9位。敘利亞首都大馬士革由於社會動盪、恐怖主義和衝突而敬陪末座。

其餘排名墊底的城市來自利比亞、阿爾及利亞、尼日利亞、巴基斯坦、巴布亞、孟加拉等地，醫療和穩定性的評分較低。
A graph depicting the top 10 most liveable cities globally according to a survey by the Economist Intelligence Unit.
全球十大宜居城市。 Source: SBS
相關內容

【最宜居城市】澳洲城市排名再跌 只剩一市躋身十強

【第一名竟是它？】雪梨、墨爾本跌出全球宜居城市三甲！

墨爾本 20 個最宜居區域 排名大洗牌

墨爾本「一個技術原因」超越雪梨 成為澳洲最大城市

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 23 June 2023 10:25am
By Madeleine Wedesweiler, Koma Cheng
Source: SBS
Available in other languages
標籤
Melbourne