【全球宜居城市排名】澳洲雙城重返前五 另倆首府衝上前列

過去幾年的新冠疫情期間，由於長時間的封鎖和緊張的醫療資源，澳洲兩大城市的宜居度節節下降，今年觸底反彈也是靠醫療系統恢復的積分提升。





澳洲其他城市也有巨大進步：珀斯從去年的第32躍居，和升幅同樣明顯、進步19位的阿德雷德，並列第12。





墨爾本從2011年起連續7年保持世界最宜居城市的稱號，直至2018年被維也納取代。疫情時的2021年，墨爾本更一度被阿德雷德和珀斯超越。



國際方面，奧地利首都維也納和丹麥首都哥本哈根，連續兩年穩居前兩名。加拿大有三個城市入選十大，分別是第5位的溫哥華、第7位的卡爾加里和第9位的多倫多。





瑞士的蘇黎世排第6，另一城市日內瓦並列第7。亞洲排名最高的是日本大阪，和新西蘭最大城市奧克蘭並列第10。





中國大陸的城市集中在名單的中游，而香港排第66，上升13位躋身進步最大的十大榜單。



2023 年全球宜居城市排行榜。 Source: SBS 這份排行榜囊括了全球173個城市，從穩定性、醫療、文化、環境、教育和基礎設施五大方面進行評分。每個城市都被賦予了一個指數得分，總分是100分。不過，排名並未評估生活可負擔程度。





總體而言，亞洲城市的指數得分比其他地區有更大的提升，佔據了較多進步最大的城市。





很多西歐城市由於罷工、社會動盪和生活開支上升導致的犯罪率上升，令穩定性評分下降，總體排名因而下滑。





愛丁堡和斯德哥爾摩在排名中下降最為明顯，分別下降了23位和22位。洛杉磯、聖地亞哥、曼徹斯特和倫敦的排名也出現大幅下降。





經濟學人智庫表示，預計全球穩定性得分不會迅速恢復，而通脹、燃料和大宗商品價格上漲可能導致進一步動盪。





烏克蘭受戰火影響，首都基輔沒有列入去年的排行榜，今年重新評分後，因基礎設施飽受摧殘而跌至倒數第9位。敘利亞首都大馬士革由於社會動盪、恐怖主義和衝突而敬陪末座。





其餘排名墊底的城市來自利比亞、阿爾及利亞、尼日利亞、巴基斯坦、巴布亞、孟加拉等地，醫療和穩定性的評分較低。

