【注意！】兩款受歡迎酸乳酪及Kmart 一款受歡迎檯燈需回收

該款檯燈是屬於 Marmo 品牌， 該會指， 該檯燈存在「因電擊造成嚴重傷害或死亡的風險﻿」。 同時，警告亦指：「電線可能會在與內聯的開關相接的地方脫落，而露出帶電的電線。」





而早前，該產品亦發生有使用者觸電的事故。





澳洲競爭及消費者委員會建議建議購買該檯燈的人士可到最就近的 Kmart 或 Khub 商店退貨並獲退款或更換貨品。





該款檯燈是屬於 Marmo 品牌， 該會指， 該檯燈存在「因電擊造成嚴重傷害或死亡的風險﻿」。 Credit: Kmart



另外，兩款在 Woolworths、Coles 和 IGA 等全國各大超市出售的酸乳酪產品亦懷疑受大腸桿菌污染而要回收。





兩款酸乳酪產品都是屬於 Jalna 奶類食品公司（Jalna Dairy Foods ）的產品，包括1 公斤無乳糖香草酸乳酪（Lactose Free Vanilla， 1kg）， 使用日期為 7 月 28 日和1 公斤甜味奶油希臘椰子酸乳酪（Sweet & Creamy Greek Coconut， 1kg），使用日期為 8 月 2 日。





經已購買這兩款產品的消費者請將產品退回之前購買的地點或將之扔掉。





澳洲及新西蘭食品標準局表示：『任何擔心自己健康的消費者都應該尋求醫療建議，並將產品退回購買地點以獲得全額退款。』





大腸桿菌是一種存在於人類和動物腸道中的細菌，但特定菌株可導致嚴重疾病。





