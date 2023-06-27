單親父親自述：「不請自來」的建議淹沒了我

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雷（Michael Ray）由女兒查理（Charlie）兩歲起就獨自撫養她。他說，一些善意的建議讓他懷疑自己作為父親的能力，而這些建議亦向女兒傳遞了一個信息：「父親的價值不及母親」。





以下是雷的自述：





自我女兒查理出生以來，我就被淹沒在不請自來的「善意」的育兒建議中。





對一些人來說，我的額頭上仿佛好像有一塊招牌，在大聲呼叫：「告訴我如何養育我的孩子！」





從女兒兩歲起，我就獨自撫養她，現在她已經11歲了。對我來說，這些建議的聲音如今顯得更加嘈雜。





「必須」和「需要」成為了我我熟悉的詞彙。





家庭成員、朋友，甚至陌生人都覺得有必要分享他們的智慧之言，不管我有否提出要求。





而你知道我聽到的最糟糕的建議是甚麼嗎？那就是每位小女孩都「需要」母親，這樣就有機會過上相對幸福、正常和平衡的生活。



雷自己無論在朋友、親人，甚至陌生人處也得到很多「不請自來」的建議。 Source: Supplied 我發現這些連續不斷的建議既好笑又惱人，但認為這些建議帶傷害性。





儘管我已經 60 歲，有自己的智慧，但卻令我我擔心，如果沒有育兒手冊，我可能並無能力應對撫養女兒過程中不可避免的挑戰。



這些建議減少我認為自己有能力擔任父親的自信，淹沒了我內心直覺，讓我疑惑：我夠好嗎？能夠應對嗎？ 雷

我不禁思考自己有否做錯了甚麼，我聽說養育孩子很辛苦、讓人不眠不休且要求很高，但事實上，這是我經歷過的最有趣的事情。



作為一名單親爸爸，雷指說其他人向他說，女孩「母親」，讓她有機會過上相對幸福、正常和平衡的生活。 Source: Supplied 但更差的是，這些不請自來的建議不僅讓我懷疑自己，也讓女兒產生懷疑。





它傳遞了一種信息，即我的努力是不夠的，我的角色沒那麼有價值。





我相信育兒就像駕駛太空船一樣，我們當中沒有人真正知道自己在做甚麼，但在混亂中我們會找到答案，經歷一系列星際穿梭和充滿歡笑的冒險。



給建議者的建議

對於所有那些喜歡向我提出育兒建議的人，我建議你們暫停並反思一下。



我想提醒一下，可能在一些方面我仍然尚未找到答案，但我給予了女兒充分的愛和全身心的奉獻。





父親和母親一樣，有不同的觀點和育兒方法。我們必須承認並相信他們內在能力，而不是不斷向他們強加我們固有的觀點。





例如，如果因為女性在企業領域的領導方式與男性不同，而對此作出批評的行為，並不可接受；我們最後會認知，不同的觀點能夠帶來積極的變化。





同樣的原則也適用於撫育孩子，父親可以有他們多樣化的方式。



雷指社會應該接受父親有不同的育兒方式。 Source: Supplied 通過向下一代展示對父親的能力和選擇的尊重，我們將為孩子們創造一個更健康的環境以及一個更公平的社會。讓男性同樣被接受是有能力、有責任的家長。





我們將創造一個環境，讓父親們有力量發現自己獨特的育兒風格。





父親們，就像所有父母一樣，有著自己的故事要分享，有著自己的教訓要學習。





不請自來的建議會模糊他們對自己的認知，扼殺他們的成長，並剝奪他們自己擁抱非凡旅程的機會。





通過相互支持、鼓勵和慶祝，我們可以為我們的家庭創造一個更美好的未來。







