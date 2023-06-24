【雀巢鳩佔】俄羅斯就堪培拉大使館問題對澳洲政府提出法律訴訟

要點： 俄羅斯在堪培拉興建新大使館遭阻後正在採取法律行動。

根據新大使館提出的安全風險建議，俄羅斯對該土地的租約被終止。

澳洲聯邦警察正在監視一名俄羅斯外交官，有人看到他住在現場。

俄羅斯已向高等法院提出訴訟，要求推翻旨在扣押堪培拉一塊專門用於其新大使館的土地的法例。





於6月23日(星期五)，澳洲總理艾巴尼斯發表評論稱，儘管有一名外交官佔領了該土地，但澳洲當局相信將能夠控制該土地。





俄羅斯官員星期五下午告訴澳洲政府，他們打算在高等法院啟動法律程序，以憲法為由質疑這些法律的有效性。





一位政府發言人表示，這次訴訟並不出人意料，而且是“俄羅斯政府劇本的一部分”。



有人看到一名俄羅斯外交官住在國會大廈附近俄羅斯被阻止建造大使館的工地上的一個棚屋內。





澳聯社聯繫俄羅斯大使館發言人時拒絕置評。





據《澳洲人報》報導，澳洲聯邦警察正在監視該男子，但由於他擁有外交豁免權而無法逮捕他。





在收到大使館提出的安全風險建議後，議會迅速通過法例，從6月15日起終止租約。



只是一個“站在寒冷中的男人”

艾巴尼斯對這名男子在該土地上的存在不予理睬，並表示他不會對國家安全構成威脅。





艾巴尼斯說：「我們對我們的法律地位充滿信心，我們的國家安全委員會也考慮了這一點——我們預計俄羅斯不會對我們的回應感到滿意。」





「英聯邦正式擁有該土地的程序正在進行中。」





「一個人在寒冷中站在堪培拉的一小塊草地上，不會對我們的國家安全構成威脅。」





但反對派外交事務發言人伯明罕呼籲政府就此事採取一切可能的法律措施。





伯明罕說：「我們不應該容忍任何人在澳洲法律的適用方面試圖愚弄澳洲。」



不歡迎俄羅斯在這片土地上設立大使館……也不歡迎他們佔領這片土地，而且他們這樣做也不符合法律。

目前尚不清楚政府是否已要求外交官離開現場，但伯明罕表示，如果提出要求，則需要遵守。





伯明罕說：「艾巴尼斯似乎認為這是一件幽默或可笑的事情，但事實並非如此。」





「這些都是重要問題，首先關係到大使館的國家安全，其次關係到澳洲法律是否得到尊重並平等適用於所有人。」



預計莫斯科將採取法律行動來挑戰該立法。





克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)上週猛烈抨擊了這一決定，指責澳洲“歇斯底里恐俄”，並警告要進行報復。





俄羅斯駐堪培拉內南部郊區格里菲斯的現有大使館不會受到該決定的影響。





國家首都管理局於2008年12月授予了亞拉倫拉 (Yarralumla) 土地的租約，並於2011年獲得了建築許可。



