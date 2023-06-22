【大勢已去？】澳洲福特將再裁員400人

該公司在一份聲明中表示，現時經已開始與其員工和工會就該 400 名員工提供「離職計劃」進行磋商。





聲明指：受影響的「其中大部分將是從事產品開發和設計及少量其他部門（的員工）。」





據了解，其中包括約 320 個受薪職位和 45 個時薪工人。 這些工人大多來自福特位於墨爾本和Geelong附近的 You Yangs 試驗場的產品開發和設計團隊，還有「其他部門的一小部分」職員。





有關決定是在該公司繼今年4 月後再決定額外裁員 170 人。





4 月份的裁員是由於該公司的 Ranger 和 Everest車系的開發周期結束而要削減有關的員工，而這次裁員的原因是由於內部需要削減成本。





聲明又表示：「這些變化是福特在全球範圍內提高效率和轉變運營以滿足未來需求的努力的一部分。」





不過，聲明亦指，澳洲會繼續會是全球開發 Ranger 和Everest車系的中心。﻿





澳洲製造業工人工會（AMWU）估計，大部分被裁員的工人主要是在該公司在維州Geelong地區的工人，而有關裁員的計劃亦要到 9 月才正式生效。





該工會的汽車業發言人佩皮（Vince Pepi）表示，福特此舉是令人感到沮喪，但他相信今次裁員將會是自願性的。





佩皮說：『我們知道這個消息對許多工人和他們的家人來說都是相當困難的，我們亦希望確保他們有所需的所有資源。』





他又表示：『隨著形勢的發展，我們將繼續與工會成員及福特管理層密切合作。』





福特早前預計，隨著該公司轉向生產電動車，全球將會裁員約 3000 人。



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