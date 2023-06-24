【有錢攞】保險公司收費過多要向客戶退款超過 8億 你有無份？

證監署於昨天（23／6）公佈的報告顯示，約三分之一有購買保險的澳洲人被收取過多保費， 而有關公司將要向消費者退款合共達8.15 億元。





報告中指，收取過多保費是由於大多數保險公司的收費系統存在問題所致。





報告又指，大多數保險公司由於在定價上的承諾和做法過於複雜， 同時，對系統、管控和數據的投資持續不足， 是造成今次需要賠償客戶的原因。





較早前，由於有多間保險公司因為不公平條款和誤導客戶而面臨法律訴訟。





證監署指出，多年來保險公司經已注意到在定價上所帶來的風險，但卻沒有採取任何行動。





證監署於2021年經已要求代表澳洲達三分之二保險市場的11間保險公司對該行業進行全面檢討，以「發現、整理、報告和償還」因為定價問題所造成的失誤。





同時，證監署亦針對保險公司向客戶收取過高費用，以及涉嫌未能兌現所承諾的價格折扣行為展開了調查。





之後，有關保險公司對 500 多種普通保險產品和 50 個品牌的二千項價格承諾進行審查。





證監署副主席切斯特 (Karen Chester) 表示：『令人感到非常失望以外的是，雖然證監署過去曾發出警告並採取行動，但要直到我們在 2021 年底採取了進一步的指示，保險公司才全面尋找、整理和償還這些違背承諾的客戶。』





她又表示：『如果保險公司一早採取行動，就可以避免我們現在看到有大部分消費者受損，並要向客戶退款達8.15 億元。』





消費者倡導組織「選擇」的總幹事柯克蘭 (Alan Kirkland) 在接受九號台訪問時表示，許多消費者甚至沒有意識到自己被收取了過多費用。





柯克蘭說：『我相信出現這種情況，是因為保險公司的營銷團隊希望就如何獲得更多客戶或留住客戶所進行的推銷活動，讓他們推出了數千種不同的定價優惠和承諾。但是，保險公司卻沒有建立有關系統來確保他們能夠以可靠的方式將這些定價傳遞給客戶。而作為客戶，大家實際上也可能不能了解你是否被收取了正確的費用。』





柯克蘭又補充說，如果有人不確定自己是否被多收了費用，他們應該聯絡被指涉及這些問題的保險公司。





而一些澳洲最大的保險公司（包括 IAL 和 RACQ）目前亦正面對民事訴訟，指這些保險公司涉嫌未能履行定價承諾並誤導客戶。





切斯特表示：『我們於 2021 年和 2023 年對兩間保險公司提出相關民事訴訟程序，並正進行進一步調查。”





而HCF Life Insurance 亦正對證監署起訴該公司在其人壽保險單中不公平地使用「既往病史」（pre-existing condition）一詞是誤導客戶進行抗辯。





