【最新研究】澳洲平均交通開支成本升幅快過通脹

新研究顯示，澳洲家庭平均每天在交通上花費 59 元，交通成本正在飆升。





澳洲汽車協會（AAA）發佈的最新交通負擔能力指數表示，交通開支成本的上漲速度快於通貨膨脹，其中汽車貸款、保險和維修的價格漲幅最大。





然而，部分地區的駕駛者得到小幅度的緩解，包括汽油價格小幅下跌以及一些州和領地的通行費和登記費用減免。





其他交通成本考量還包括維修、輪胎、公共交通和故障援助。





澳洲汽車協會的分析顯示，澳洲家庭的平均交通開支在 3 月季度上漲近 7.4%，遠高於同期消費者價格指數 1.4% 的漲幅。





該分析模擬一對育有兩個孩子、擁有兩輛車並且都有工作的夫婦所花費的日常交通開支。



主要城市的每天平均交通開支。 Source: SBS 根據研究指出，主要城市的平均交通開支為每天 63.77 元，而偏遠地區的平均交通開支為每天 53.60 元。





按照目前的上升速度，居住主要城市交通開支平均每年需要 23,213 元，而偏遠地區則每年需要 19,510 元。





最昂貴的城市是雪梨（每天交通開支 72.97 元），緊隨其後的是墨爾本（每天 71.82 元）和布里斯本（每天 71.5 元）。





然而，布里斯本的交通開支漲幅最大，平均每天上漲 4.90 元。





交通開支成本最低的城市是何伯特，每天 55.80 元，比偏遠地區中最昂貴的愛麗絲泉更低，後者的交通費為每天 57.42 元。



偏遠地區的每天平均交通開支。 Source: SBS 但是，何伯特居民在交通上的支出佔收入的比例最高，平均為 18.4%。全國平均水平為 15.8%，而堪培拉居民的交通支出佔收入的比例最低，為 14.4%。





至於運輸成本增加的原因主要是受到汽車價格上漲和汽車貸款利率上升的影響。





在三月份的季度，典型的澳洲家庭平均每天支付的汽車貸款增加達 26.19 元。



典型家庭的交通開支分配。 Source: SBS 汽車貸款佔平均開支的比例最高，為 44.4%。儘管自上個季度以來有所下降，燃料仍是第二大開支，為 23.1% 或每天 13.65 元，





全國范圍內的維修和輪胎成本也有所上漲。





澳洲汽車協會常務部長布拉德利（Michael Bradley）指，正當澳洲人全面感受到生活開支壓力的時候，不斷上漲的交通成本的無疑是一個沉重的負擔。





對於澳洲家庭來說，交通是一項重大且不可避免的開支，也是通貨膨脹的主要驅動因素之一。各級政府在制定政策時必須考慮這些生活開支壓力。



Finder 的財務規劃專家梅金森（Sarah Megginson）向 SBS 新聞指出，市民值得考慮其他交通方式，例如單車或電單車。





Finder 的數據顯示，騎電單車的人可以減少大約 75% 的燃料開支。





梅金森表示，市民無論在任何地方都可以考慮步行或踩單車，或者甚至拼車。這些選項可以幫助減少對環境的影響，還可以節省金錢。





但對於必須開車的通勤者，尤其是在偏遠地區的居民，也可以採取一些措施來降低交通開支。





梅金森說，駕駛者可以在不同州的手機應用程式中，尋找出最優惠的燃油價格。她還建議比較不同服務，以獲得更優惠的汽車保險和貸款交易。







