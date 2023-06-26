新研究：加價熱潮繼續 澳洲人無力負擔基本必需品

要點： 最新研究發現，扣除每周基本開支後，領取最低工資的全職工人只剩下 57 元。

單親父母尚欠180 元左右才足以負擔生活必需品。

非牟利組織 Anglicare 表示，陷入財困的澳洲人正將壓力轉移到緊急服務支援人員身上。

非牟利組織 Anglicare Australia 的最新研究發現，領取最低工資的全職工人在購買必需品後所剩無幾。





Anglicare 的分析顯示，單親父母尚欠約 180 元才足以負擔生活必需開支。





一名領取最低工資的全職工人扣除每周的基本開支後只剩下 57 元，而一個四口之家、有兩名領取最低工資的全職工人，扣除開支後只剩下 73 元。





而基本開支只是包括屋租、交通、食品、育兒和教育。



這表示這一些家庭可能無足夠的錢來支付水電、電訊（電話、上網）、保險和家庭用品的費用，而這些費用往往按月或按季度支付。





最大的支出，亦增幅最多的是租金。





SQM Research 的數據顯示，自 2020 年以來，全國平均租金飆升了約三成。





自 2023 年 7 月 1 日起，全國最低工資將上調至時薪 23.23 元，或每周工作 38 小時的周薪 882.80 元。除稅後相等於周薪 762元。



Anglicare 的分析是根據澳洲統計局最新的家庭開支調查而作出，並按通脹進行了調整。





Anglicare Australia 執行董事錢伯斯 (Kasy Chambers) 表示：「這些數字印證了澳洲人已知的事實。生活成本急速上升，食品和交通等基本必需品不斷飆升，住屋費用亦比以往更為昂貴。」





「自 2020 年以來，租金漲了三成，預計明年仍繼續上升。」





Anglicare表示，陷入財困的澳洲人所承受的壓力正轉移到緊急服務支援人員身上，他們面臨著壓力，無法幫助每個有需要的人。



許多 Anglicare 服務提供者報告稱，對服務的需求激增了五成，其中包括從事有薪工作的人。





錢伯斯說：「低收入人士並不是澳洲通脹和生活成本危機的起因，他們不應為此付出代價。」





過去 12 個月中，能源費用已經平均升了三成，由 7 月開始，預計每個家庭要面對 19.6% 至 24.9% 的加幅，視乎所在地而定，而小商戶則面臨 14.7%至 28.9%的增幅。





為了應對預期的電費上升，政府在 5 月份的財政預算案中承諾投入 30 億元用於直接能源補助。



糧油雜貨成本飆升 企業利潤受到監察

根據格價網站 Compare the Market 向 SBS 新聞提供的研究顯示，糧油雜貨價格上漲，澳洲人平均每年在雜貨上的開支增加 1,565 元。





與此同時，澳洲兩大超市巨頭 Coles 和 Woolworths 在2月份發表的最新盈利數據錄得豐厚利潤，但兩間集團的高層均表示成本上升，毛利率疲弱。



澳洲零售商協會的沙夏(Paul Zahra) 向 SBS 新聞表示，零售商正陷入「經營成本危機」。





「隨著租金、水電、勞動力、供應鏈成本和保險費上揚，零售商若要繼續經營，只好加價，別無他選。」





「許多大型零售商的毛利率極低 — 有些每一元只賺到 3 仙左右。」





沙夏稱，買家的需求波動以及對貨品有持續庫存的期望，對零售商帶來了巨大壓力。





澳洲儲備銀行在本月承認，企業利潤在推高通脹方面有一定影響。





澳洲央行最新的貨幣政策會議紀錄表示：「據成員觀察所得，有些公司以往定價是間接或直接地與通脹掛鉤。」





「這些情況增加了高通脹持續的風險，將使經濟更難保持在窄幅範圍內。」



在三月份，澳洲研究所智庫發表的研究指出，企業利潤是澳洲通脹的主要推動因素。





澳洲研究所未來工作中心政策總監謝里哥 (Greg Jericho) 在一份聲明中說：「儲備銀行最終承認，企業不僅是在應對市場力量或成本增加，而且是推高價格，因為他們可以利用通脹危機來增加本身的利潤。」。





「也許澳洲儲備銀行現在會停止責罰普羅大眾並歸咎於他們微薄且低於通脹的加薪。」



