香港前最高法院首席大法官楊鐵樑逝世 終年93歲

楊鐵樑祖籍廣東中山，1929年在上海出生。畢業於東吳大學法學系，其後到英國倫敦深造，並考獲英國格雷律師學院大律師資格。在50年代開始在本港司法體系任職，1956年擔任香港裁判司，1975升任香港最高法院法官，1980年升任上訴庭法官。1988年3月升為最高法院首席大法官，成為香港首位華人首席大法官。





1996年，楊鐵樑辭去首席大法官職位，參選香港首屆行政長官選舉落敗。時任行政長官董建華委任楊鐵樑為行政會議成員。楊鐵樑於1999年獲頒大紫荊勳章。



楊鐵樑於2002年卸任行政會議成員，退休後由2003年開始在香港電台主持《楊鐵樑留言信箱》節目教英文。 楊鐵樑於2002年卸任行政會議成員。退休後由2003年開始在香港電台主持《楊鐵樑留言信箱》節目教英文，節目播放至2017年9月。





香港特區政府發新聞稿表示向楊鐵樑的家人致以深切慰問。香港終審法院首席法官張舉能表示，楊鐵樑爵士在1988年至1996年間出任首席大法官，是首位出任司法機構最高職位的華人，對維護法治以至對香港司法獨立均作出重大貢獻。

