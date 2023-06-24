【有財有勢】選舉支出創下歷史新高。究竟用『大筆錢』能否買到政治上的“大影響力”嗎？

要點： 選舉事務聯合常設委員會建議進行改革，以減少富有捐助者的影響力。

分析發現，2022 年選舉支出達到創紀錄的 4.4 億元。

公共誠信中心表示，大型捐助者的力量“大幅增強”。 公共誠信中心表示，大型捐助者的力量“大幅增強”。

競選活動是每次政治選舉不可或缺的一部分，但每個政黨在競選活動上花費了多少，資金從哪裡來？





一個聯合議會委員會一直在調查澳洲的政治捐款，並提出改革建議，以減輕富有捐助者的潛在影響。





那麼，大筆資金對澳洲政治是否具有重大影響力，我們是否應該擔心我們的民主狀況？



“大筆資金”和政治捐款在民主國家中扮演什麼角色？

政治捐款是指通常在選舉前向政黨或候選人捐贈的資金。





候選人或政黨收到的捐款越多，他們用於廣告和競選材料的資金就越多。





捐助者通常包括金融實體、工會、富有的個人和企業。



旨在防止腐敗的智庫組織公共誠信中心(Centre for Public Integrity)執行主任奧爾比(Han Aulby)告訴SBS新聞，政客常常會受到資助其競選活動的人的利益影響。





奧爾比說：「所有政黨和候選人都依靠捐款來開展競選活動。」





捐助者可能會產生不當影響，因為如果某個政黨、候選人或國會議員依靠你的資金來開展他們的競選活動，他們就有可能給你不公平的機會或影響力。

奧爾比表示，捐款可能對選舉結果產生影響。





奧爾比又說：「現實情況是，無論哪個政黨能夠從捐款中籌集最多資金，都在選舉中處於優勢，因為他們可以比競爭對手花更多的錢。」



分析發現了什麼？

該中心表示，其分析顯示，過去 15 年中大型捐助者的力量“大幅增強”。





2022 年，選舉支出達到創紀錄的 4.4 億元，其中前 5% 的捐助者貢獻了捐款總額的 82%，高於 2005-06 年的 41%。





該中心表示，每場獨立勝利的平均成本已從 2001 年的 106,055 元上升到 2022 年的略高於 110 萬元，增幅為 947.5%。



根據公共誠信中心的數據，每次獨立勝利的平均成本已從 2001 年的 106,055 元上升到 2022 年的略高於 110 萬元。 Source: SBS 分析顯示，前五名人士在 2021-22 年的個人貢獻率達到歷史新高，達到 70%。





根據公共誠信中心的數據，從 1998-9 年度到 2021-22 年度，澳洲工黨的前五名個人捐助者捐贈了 2.054 億元，佔其總捐款的 34.5%。





他們的分析發現，澳洲兩黨聯盟的前五名捐助者捐贈了 1.188 億元，佔同期捐贈總額的 22.6%。



現有制度是否應該改變或值得關注？

選舉事務聯合常設委員會一直在調查資金、捐贈和透明度方面的潛在改革。 該委員會於6月19日（星期一）發表了中期報告。





該報告圍繞政治捐款和支出、對選舉制度的信任以及原住民參與選舉提出了 15 項建議。



公共誠信中心表示，過去15年來，大型捐助者的力量大幅增強。 Source: SBS 委員會主席、工黨議員思韋茨 (Kate Thwaites) 表示，澳洲民主和選舉制度的健全取決於支持它們的機構和框架。





思韋茨說:「其中許多改革並不是未經檢驗的想法或方法。」





「澳洲各地的州和領地都在努力應對聯邦制度現在必須應對的同樣挑戰，並且他們提供了可供英聯邦學習和採用的模式。」





建議包括將捐贈披露門檻從 15,200 元降低至 1000 元，並引入實時披露要求。





目前，政黨每年必須披露捐款情況，這意味著 2022 年選舉的相關資訊要到 2023 年才會公佈。



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該委員會還建議對聯邦選舉實行捐款和支出上限。





墨爾本法學院教授、公法專家譚裕昌( Joo Cheong Tham) 表示，議會有機會阻止競選活動中的“軍備競賽”。





譚裕昌說:「這一領域的改革需要是全面的。」





「有了上限，我們還需要限制現有優勢並使公共資金更加公平。」





奧爾比表示，競選支出和來自富裕捐助者的資金不斷增加令人擔憂，應盡快實施改革。





奧爾比說:「我們擔心大捐助者對政黨產生不成比例的影響。」



