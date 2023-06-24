美加著手調查「泰坦號」內爆解體造成5人死亡事故

美國方面的調查，將由國家運輸安全委員會與海岸防衛隊聯合進行。而加拿大的運輸安全委員會亦因應「泰坦號」母船「極地王子號」在加拿大註冊，故此亦會派人到事發區域調查，但調查只為促進運輸安全，不會確定民事或刑事責任。





現時，深海機械人將繼續在海底進行搜索， 試圖尋找事故發生的線索。而搜尋失踪潛水器的費用， 單單是使用美國海岸警衛隊就需要達到數百萬元。





其他還包括加拿大海岸警衛隊、美國海軍和其他機構和私人公司，亦有提供資源和專業知識。





據美國國防部估計，用於搜索的渦輪螺旋槳飛機P-3獵戶座海上巡邏機和P-8波賽頓海上巡邏機 以及 C-130大力士運輸機每小時的費用已經要數以萬計。





但美國國家搜救協會主席兼行政總裁黑斯廷斯（Mikki Hastings）表示，搜救工作的首要任務始終是拯救生命，搜救機構對此類工作已經有預算， 同時，救援機構亦不希望死難者家屬在面對艱難情況時仍然要擔憂使用資源的費用。





不過，今次「泰坦號」在北大西洋公海發生事故後，亦凸顯了現時深海探索的領域並沒有足夠法律監管的漏洞， 亦引起外界如何監管這些深海探險活動的關注。





由於「泰坦號」沒有在美國註冊，也沒有在監管安全的國際機構註冊，同時，該潛水器亦沒有被海事工業組織制定的船體建造等標準作分類， 因此很難對這類潛水器在深海的活動作出限制。





而事故中的其中一名死者、亦是製造潛水器的「海洋門探索」公司（OceanGate Expeditions）的行政總裁拉什 (Stockton Rush)便曾經表示，他不想受控於這些標準。





專家表示，這事故亦可能會引發死者家屬提出過失導致死亡的指控，但是卻有可能因為有關乘客經已簽署肇事公司的警告指乘客們可能會面對死亡而放棄對該公司進行起訴權利的授權書而未能成功提出起訴。





「泰坦號」是於上周日（18／6））由加拿大紐芬蘭出發，準備觀賞鐵達尼號殘骸，但在下潛1小時45分鐘後與母船失去聯絡。搜索隊伍經過5日搜索，在當地時間星期四（22／6）在海底4000米、鐵達尼號殘骸附近發現「泰坦號」的殘骸，並相信該潛水器是發生內爆後解體，5人經已死亡。





