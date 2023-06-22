失蹤「鐵達尼」觀光潛艇 竟由 $40 蚊遊戲手掣控制

要點： 救援工作正在進行中，以尋找在加拿大海岸失蹤的潛艇。

該潛水器在探索鐵達尼號殘骸時失蹤。

專家此前曾警告稱，探險公司的做法可能會出現「災難性」問題。

失蹤的「鐵達號」（Titan） 的碳纖維潛艇「泰坦號」潛艇在鐵達尼號沉船地點附近失蹤，船上有五人，其控制器是一款通用版普通 PlayStation 手掣。





大約六個月前海洋門的潛艇影片顯示，該潛艇的方向控制是由一款由 Logitech 生產的 G F710 無線遊戲手掣控制，該遊戲手掣在澳洲的零售價低至 40 澳元。



海洋門的行政總裁拉什（Stockton Rush）在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）記者伯格（David Pogue）採訪時說：「我們通過這個遊戲手掣來運行這一切。」





拉什隨後打趣地說，他的發明「不需要太多技巧」就能到達鐵達尼號的深度。





他說：「我們只有一個按鈕，僅此而已……它應該像一部電梯一樣簡單。」





但拉什堅稱潛艇是安全的。





他說：「其他一切都可能出現故障。你的推進器可能出問題，燈光也可能出問題... 但你仍然會安全。」



伯格說，潛艇的內部空間大約如一輛小型貨車。





本周「海洋門」潛艇失蹤的消息傳出後，伯格在推特上表示，在六個月前他的訪問期間，該潛艇也失蹤了幾個小時。





他寫道，當他在水面時，指揮船上的互聯網被關閉，指揮船仍然可以向潛艇發送短信，但不知道它的具體位置。。





他說當時曾討論安裝光束定位器。



之前有關「海洋門」潛艇的安全警告

2018年，該公司因「鐵達尼號」航行出現安全問題而受到嚴重警告。





超過30人，包括行業領袖、深海探險家和海洋學家，在一封給拉什的信中表示，該公司的「實驗性」方法和放棄傳統評估的決定可能導致潛在的「災難性」問題。





參加過一次「海洋之門」探險的賴斯（Mike Reiss） 說，潛艇在他的旅程中出現問題。





由於迷路，領航員實際上無法在他的旅程中找到「鐵達尼號」。





他告訴路透社：「指南針的運轉不正常。」





他在「海洋門」的所有四次潛水中，都出現通訊問題，但他說這是「該項目的特性」，並補充說這是一艘「實驗船」。





「你不斷聽到的說法是，他們失去了通訊、有可能他們只是超出了範圍、他們回到了水面、他們只是與某人失去了無線電聯繫。」





他說：「我發現這不太可能，我認為它們可能會被困在海底。」並補充說：「對他們的返回不太樂觀。」



OceanGate的鐵達尼號的潛艇原本打算前往海底的鐵達尼克號沉船殘骸。 Source: AAP, Facebook / OceanGate Expeditions

高科技機械使用基本控制器的先例

雖然用基本的手掣來操控潛艇似乎很引人注目，但眾所周知，高科技船隻和軍用車輛都使用此類設備。





美國陸軍已使用 Xbox 手掣來操作拆彈機械人，而英國軍方已將相同的手掣用於無人駕駛全地形車。





據報道，以色列航空航天工業公司的工程師與青少年遊戲玩家一起開發坦克操縱桿，最終決定使用 Xbox 手掣，因為它對年輕新兵來說簡單且熟悉。





雪梨大學教授威廉絲( Stefan Williams) 告訴 SBS 世界新聞，使用這種技術本身不會出現任何問題。



「只要有可能，你會優先使用現成的商業零件。」





「電腦遊戲機手掣是人們所熟悉的東西。」





他說它們廣泛應用於機械人領域。





