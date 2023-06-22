【全球最佳航空】澳航排名劇跌！國泰長榮「反超前」入選十大

在 Skytrax 的最新排行榜中，新加坡航空 (Singapore Airlines) 超越爭取衛冕的卡塔爾航空 (Qatar Airways) 成為全球最佳航空公司，令卡塔爾航空屈居第 2。
去年未入選頭 20 名的斐濟航空 (Fiji Airways) 超越澳洲航空，排名第 15，成為澳洲及太平洋地區的最佳航空公司。
澳洲航空的排名，由去年的第 5 位急劇下跌 12 位至第 17 名，是該航空公司在相同排行榜中 20 年以來排名最低的一次。
往年，澳航一度在 2005 年及 2006 年獲選為全球第二最佳航空公司，但在 2012 及 2017 年排名全球第 15。
同樣出現排名下滑的航空公司為英國航空 (British Airways)，公司在該排行榜的排名由去年的第 11 名下跌 7 位至全球第 18 名。
去年排名第 16 的國泰航空 (Cathay Pacific)，今年則大幅躍升 8 位，成為全球第 8 最佳航空公司。
與此同時，新加坡航空亦奪得本年度全球最佳頭等客艙航空公司，而卡塔爾航空則奪得本年度全球最佳商務客艙航空公司。
全球最佳豪華經濟艙航空公司由長榮航空 (EVA Air) 奪得，而全球最佳經濟艙航空公司則由日本航空 (Japan Airlines) 奪得。
長榮航空亦在全球最佳航空公司排行榜中飆升 9 位，由去年的第 18 為上升至全球第 9。而斐濟航空更由去年的第 36 位大幅躍升至今年的第 15 位。
長榮航空 (EVA Air) 航機。 Source: AAP / Wally Santana/AP
Skytrax 全球最佳航空公司排行榜在 1999 年引入，由世界各地的旅客透過滿意度調查投票選出。
今年的調查在 2022 年 9 月至 2023 年 5 月期間進行，透過網上問卷訪問了來自超過 100 個國家的消費者，而問卷亦有提供英文、法文、西班牙文、俄羅斯文、日文及中文版本。
2023 年全球二十大最佳航空公司
- 新加坡航空 (Singapore Airlines)
- 卡塔爾航空 (Qatar Airways)
- 全日空航空 (ANA All Nippon Airways)
- 阿聯酋航空 (Emirates)
- 日本航空 (Japan Airlines)
- 土耳其航空 (Turkish Airlines)
- 法國航空 (Air France)
- 國泰航空 (Cathay Pacific)
- 長榮航空 (EVA Air)
- 大韓航空 (Korean Air)
- 海南航空 (Hainan Airlines)
- 瑞士國際航空 (Swiss International Air Lines)
- 阿提哈德航空 (Etihad Airways)
- 西班牙國家航空 (Iberia)
- 斐濟航空 (Fiji Airways)
- 塔新航空 (Vistara)
- 澳洲航空 (Qantas Airways)
- 英國航空 (British Airways)
- 新西蘭航空 (Air New Zealand)
- 達美航空 (Delta Air Lines)
2023 年全球十大最佳機艙服務員航空公司
- 嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia)
- 新加坡航空 (Singapore Airlines)
- 全日空航空 (ANA All Nippon Airways)
- 長榮航空 (EVA Air)
- 海南航空 (Hainan Airlines)
- 卡塔爾航空 (Qatar Airways)
- 國泰航空 (Cathay Pacific)
- 泰國航空 (Thai Airways)
- 阿聯酋航空 (Emirates)
- 日本航空 (Japan Airlines)
2023 年全球十大最潔淨航空公司
- 全日空航空 (ANA All Nippon Airways)
- 韓亞航空 (Asiana Airlines)
- 卡塔爾航空 (Qatar Airways)
- 新加坡航空 (Singapore Airlines)
- 海南航空 (Hainan Airlines)
- 長榮航空 (EVA Air)
- 國泰航空 (Cathay Pacific)
- 日本航空 (Japan Airlines)
- 大韓航空 (Korean Air)
- 中華航空 (China Airlines)
2023 年全球五大最佳長途航班廉價航空公司
- Scoot
- Jetstar Airways
- Air Canada rouge
- LEVEL
- ZIPAIR
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