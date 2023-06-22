【全球最佳航空】澳航排名劇跌！國泰長榮「反超前」入選十大

澳洲航空公司 (Qantas Airways) 在最新一份 Skytrax 年度獎項中，排名由去年的全球第 5 位急跌至今年的第 17 位，是 20 年以來排名最低的一次。

Cathay Pacific

國泰航空 (Cathay Pacific) 航機。 Source: Flickr

在 Skytrax 的最新
全球最佳航空公司
排行榜中，新加坡航空 (Singapore Airlines) 超越爭取衛冕的卡塔爾航空 (Qatar Airways) 成為全球最佳航空公司，令卡塔爾航空屈居第 2。

去年未入選頭 20 名的斐濟航空 (Fiji Airways) 超越澳洲航空，排名第 15，成為澳洲及太平洋地區的最佳航空公司。

澳洲航空的排名，由去年的第 5 位急劇下跌 12 位至第 17 名，是該航空公司在相同排行榜中 20 年以來排名最低的一次。

往年，澳航一度在 2005 年及 2006 年獲選為全球第二最佳航空公司，但在 2012 及 2017 年排名全球第 15。
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同樣出現排名下滑的航空公司為英國航空 (British Airways)，公司在該排行榜的排名由去年的第 11 名下跌 7 位至全球第 18 名。

去年排名第 16 的國泰航空 (Cathay Pacific)，今年則大幅躍升 8 位，成為全球第 8 最佳航空公司。

與此同時，新加坡航空亦奪得本年度全球最佳頭等客艙航空公司，而卡塔爾航空則奪得本年度全球最佳商務客艙航空公司。

全球最佳豪華經濟艙航空公司由長榮航空 (EVA Air) 奪得，而全球最佳經濟艙航空公司則由日本航空 (Japan Airlines) 奪得。
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長榮航空 (EVA Air) 航機。 Source: AAP / Wally Santana/AP
長榮航空亦在全球最佳航空公司排行榜中飆升 9 位，由去年的第 18 為上升至全球第 9。而斐濟航空更由去年的第 36 位大幅躍升至今年的第 15 位。

Skytrax 全球最佳航空公司排行榜在 1999 年引入，由世界各地的旅客透過滿意度調查投票選出。
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今年的調查在 2022 年 9 月至 2023 年 5 月期間進行，透過網上問卷訪問了來自超過 100 個國家的消費者，而問卷亦有提供英文、法文、西班牙文、俄羅斯文、日文及中文版本。

2023 年全球二十大最佳航空公司

  1. 新加坡航空 (Singapore Airlines)
  2. 卡塔爾航空 (Qatar Airways)
  3. 全日空航空 (ANA All Nippon Airways)
  4. 阿聯酋航空 (Emirates)
  5. 日本航空 (Japan Airlines)
  6. 土耳其航空 (Turkish Airlines)
  7. 法國航空 (Air France)
  8. 國泰航空 (Cathay Pacific)
  9. 長榮航空 (EVA Air)
  10. 大韓航空 (Korean Air)
  11. 海南航空 (Hainan Airlines)
  12. 瑞士國際航空 (Swiss International Air Lines)
  13. 阿提哈德航空 (Etihad Airways)
  14. 西班牙國家航空 (Iberia)
  15. 斐濟航空 (Fiji Airways)
  16. 塔新航空 (Vistara)
  17. 澳洲航空 (Qantas Airways)
  18. 英國航空 (British Airways)
  19. 新西蘭航空 (Air New Zealand)
  20. 達美航空 (Delta Air Lines)

2023 年全球十大最佳機艙服務員航空公司

  1. 嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia)
  2. 新加坡航空 (Singapore Airlines)
  3. 全日空航空 (ANA All Nippon Airways)
  4. 長榮航空 (EVA Air)
  5. 海南航空 (Hainan Airlines)
  6. 卡塔爾航空 (Qatar Airways)
  7. 國泰航空 (Cathay Pacific)
  8. 泰國航空 (Thai Airways)
  9. 阿聯酋航空 (Emirates)
  10. 日本航空 (Japan Airlines)

2023 年全球十大最潔淨航空公司

  1. 全日空航空 (ANA All Nippon Airways)
  2. 韓亞航空 (Asiana Airlines)
  3. 卡塔爾航空 (Qatar Airways)
  4. 新加坡航空 (Singapore Airlines)
  5. 海南航空 (Hainan Airlines)
  6. 長榮航空 (EVA Air)
  7. 國泰航空 (Cathay Pacific)
  8. 日本航空 (Japan Airlines)
  9. 大韓航空 (Korean Air)
  10. 中華航空 (China Airlines)

2023 年全球五大最佳長途航班廉價航空公司

  1. Scoot
  2. Jetstar Airways
  3. Air Canada rouge
  4. LEVEL
  5. ZIPAIR
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Published 22 June 2023 12:35pm
By Winmas Yu
Source: SBS