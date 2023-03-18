澳航再延長新冠積分計劃但有一魔鬼細節

澳航及旗下捷星航空宣布將新冠飛行積分的有效期再延長一年。

Australia Earns Qantas

澳航及旗下捷星航空宣布將新冠飛行積分的有效期再延長一年。 Source: AP / Mark Baker/AP

在過去三年新冠疫情期間，由於大量航班更疫情及封鎖得問題而被取消或延誤，澳航向受影響的客戶派發得飛行積分，以留待日後預訂機位之用。

澳洲表示客戶更容易使用任何剩餘的積分進行國內或國際旅遊，有關積分自 2020 年以來，新冠飛行積分計劃的截止日期已延期三次，而據信今次將是最後一次。

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澳航及捷星航空日前宣布，將計劃最後限期已再延至 2024 年 12 月 31 日。

但有一項重要的細節，就是即使客戶計劃明年才旅行，亦要在今年 12 月 31 日前預訂航班。

澳航集團客戶總監 Markus Svensson 在一份聲明中指，為了讓客人更容易使用積分，他們已經付出「巨大努力」，例如增加接線中心的人手數量、及「設立專門的網站」。

我們亦因此決定將換領有效期、最後一次延長 12 個月，為我們的客戶能有更多機會計劃下一次旅行。
Markus Svensson
新冠飛行積分適用於國內或國際航班，亦可用於特價機票與飛行厘數促銷活動混合使用。

據澳洲航空稱，澳航及捷星航空在過去兩年中、已發出總計 20 億元的飛行積分，其中等於12 億元的飛行積分，已經退還或被使用，這亦 8 億元的信貸額仍有待使用。

澳航透露，這些積分中、大部分單獨價值不到 500 澳元。

與此同時，澳洲競爭及消費者公署 (ACCC) 的數據顯示，對澳航及捷星航空的投訴激增。

新數據顯示，在2021至2022的財政年度期間，ACCC 就澳航及捷星的問題收到近 1740 次投訴，比任何其他航空公司都多，亦比上一年增長了 68%。

主要投訴包括與因新冠限製、航班被取消後出現的退款和航班積分相關的問題，以及在2022 年年中，有關延誤及取消的航班等個案。

但在同一時期，公署收到涉及捷星的投訴，則比2020至21年下降了 33%，只有 544宗。

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Published 18 March 2023 at 12:04pm, updated 4 hours ago at 12:13pm
By Ivan Leung
Source: SBS