拜登稱習近平是「獨裁者」中方：公開的政治挑釁

美國總統拜登（Joe Biden）日前在加州出席籌款活動時，重提談及年初的中美間諜氣球風波，並以「獨裁者」形容中國國家主席習近平。





拜登稱：「當我下令擊落兩大有間諜裝置的氣球時，習近平動怒是因為他不知道氣球在哪裡。對『獨裁者』來說，這是非常尷尬難堪的事，因為他不知道發生什麼事。氣球飛到不該去的地方，並偏離了」。





拜登又指中國希望與美國再次建立關係，但外交關係回暖需要時間。



中國外交部昨日（21日）下午舉行例行記者會時回應事件，發言人毛寧表示：「美方有關言論極其荒謬，極不負責，嚴重違背基本事實及外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方對此強烈不滿，堅決反對」。





就習近平對年初氣球事件飛越美國一事是否知情時，毛寧回應指，無人飛艇事件的是非曲直是非常清楚，完全是一起由不可抗力導致的意外偶發事件。





她指：「美方本應冷靜、理性、專業地處理，但美方卻歪曲事實、濫用武力、升級炒作，充分暴露美方霸權霸凌的本性」。



美國國務卿布林肯本周初結束訪華二日，外界期望中美關係可以取得進展。





期間習近平對布林肯表示，中國「不會去挑戰和取代美國」，但「美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益」。





習近平亦稱，期望「讓中美關係穩下來、好起來」。



