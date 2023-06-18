美國國務卿布林肯抵達北京訪問兩日

美國國務卿布林肯將在星期日(18日)上午抵達北京，成為五年來首位訪華`的美國高級外交官。





布林肯原計劃於二月訪問北京，然而，由於一個疑似中國間諜氣球飄過美國，他在短時間內取消了這次訪問。當時總統拜登下令美國戰鬥機擊落了氣球。





布林肯的兩日行程中，預計將與中國外交部長秦剛，以及中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面，更有可能中國國家主席習近平會面。另外此行另一重要目的是為美國總統拜登訪華做準備。



美國總統拜登希望在接下來的幾個月內與中國國家主席習近平會面。 Source: AP / Manuel Balce Ceneta/AP 拜登在登上空軍一號前往費城出席競選連任的第一次集會前指，希望在接下來的幾個月內與中國國家主席習近平會面登機前，雙方既討論分歧亦會談論共同目標。





外界相信布林肯亦會就兩國雙邊會談舖路，當中包括財政部長耶倫和商務部雷蒙多與中國代表會面。

