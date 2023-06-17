普京首認於白俄羅斯設置核武器

俄羅斯總統普京於當地時間星期五(16日)首次確認，他將戰術核武器部署到白俄羅斯，這一舉措是提醒西方，他們無法對俄羅斯造成「戰略上的失敗」。





普京在聖彼得堡舉辦的俄羅斯經濟論壇上發表講話時表示，俄羅斯已經將戰術核彈頭交付給親密盟友白俄羅斯，但他強調目前俄羅斯暫時未有必要訴諸核武器。



普京表示，烏克蘭軍隊無法長期靠外國援助的軍事裝備作戰，如果北約派出 F-16 戰機協助作戰，戰機將會化為烈火。 Credit: Kommersant Photo Agency/Sipa USA 「正如你們所知，我們正在與我們的盟友白俄羅斯總統（盧卡申科）進行談判，我們將部分戰術核武器移至白俄羅斯領土，這一點已經實現。」





「第一批核彈頭已經運送到白俄羅斯領土上。但這只是第一批、第一部分。但我們將在夏季結束之前或年底之前完成這項任務。」





這一舉措是莫斯科自蘇聯解體以來首次將此類核彈頭，即能在戰場上使用的短程核武器，部署在俄羅斯以外的地方，旨在向西方發出對武裝和支持烏克蘭的警告。





普京說:「這正是一種示警，以便所有那些想要對我們造成戰略性失敗的人，不會對這種情況視而不見。」





作為普京堅定的盟友，盧卡申科在當地時間周二(12日) 表示，他的國家已經開始接收俄羅斯的戰術核武器，其中一些威力是美國在1945年對日本投下的原子彈的三倍。





普京在今年3月宣布，他已同意在白俄羅斯部署戰術核武器，並指出美國在過去幾十年，在多個歐洲國家均有部署同類型武器。





普京稱西方希望實現俄羅斯的「戰略性失敗」， 美國批評了普京此決定，但表示不打算改變自己對戰略核武器的立場，並指未看到俄羅斯準備使用核武器的任何跡象。





儘管如此，俄羅斯的這一步舉動，仍然觸動美國和中國的神經，兩國及其盟國均密切關注，中國曾多次警告，不要在烏克蘭戰爭中使用核武器。





普京表示，西方正竭盡所能在烏克蘭對俄羅斯進行戰略性打擊，俄羅斯自去年侵略鄰國烏克蘭，俄羅斯稱之為「特別軍事行動」是歐洲自二戰以來最大的陸地戰爭。





普京表示，俄羅斯目前沒有必要訴諸核武器，此舉是展現俄羅斯的核態度沒有改變，只有在俄羅斯國家的存在受到威脅時，才會考慮使用核武器。





普京說：「核武器的存在是為了確保我們的安全，包括俄羅斯國家的存在，但我們目前沒有這樣的需要（使用核武器）。」





但他又指，與西方談判以減少俄羅斯龐大的核武庫是行不通的。





普京稱: 「僅僅談論（潛在使用核武器）會降低核門檻。我們擁有的核武器比北約國家多，而他們希望減少我們的核武器數量。他們可以去死( Screw them )。」





普京表示，烏克蘭正遭受重大損失，面對俄羅斯的軍事實力「毫無機會」 (no chance)。他提到，烏克蘭很快將耗盡自己的軍事裝備，完全依賴外界提供，這便會削弱了長期作戰能力。



世界多國自俄羅斯入侵烏克蘭以來，均有提供軍事和技術援助，包括最近加拿大提出金額達五億美元的計劃，用以訓練烏克蘭的戰鬥機飛行員。 Source: AP / LIBKOS/AP 普京回顧起戰爭初期的目標，即「非軍事化」和 「去納粹化」烏克蘭，他說:「至於非軍事化，烏克蘭很快將完全停止使用自己的裝備。已經沒有剩下什麼了。他們打仗和使用的一切都是從外界帶來的。你不能長期以這種方式戰鬥。」





普京對派出F-16戰機發警告





據路透社報道一名獨立軍事分析師表示，在近16個月的戰爭中，烏克蘭在人數遠遠不如俄羅斯的情況下表現出色，迫使俄軍在基輔、哈爾科夫和赫爾松等城市周圍進行重大撤退。





烏克蘭軍方於星期五(16日) 表示，前進的烏克蘭部隊在俄羅斯軍隊佔領的巴赫穆特市周圍遭遇俄軍拼死抵抗，是俄軍土最長時間才攻陷並於上月佔領的地區。





烏克蘭稱，在反攻初期，他們已經奪回了七個村莊和100平方公里（38平方英里）的領土。





但俄羅斯國防部在星期五 (16日) 表示，他們的部隊在過去24小時內擊退了烏克蘭軍隊，在不同前線位置的多次反擊，給烏克蘭部隊造成了嚴重損失。



普京表示若北約派出 F-16 戰機參與作戰，俄羅斯會考慮如何還擊。 Source: DPA / Harald Tittel/AP 普京表示，像德國製造的Leopard坦克等西方供應的裝備經常被摧毀，如果烏克蘭軍隊從盟國那裡獲得美國製造的F-16戰機，它們也將化為烈火。





他說：「F-16戰機也將燃燒，毫無疑問。但如果它們被部署在烏克蘭境外並用於作戰行動，我們將不得不考慮還擊。」





他表示，這代表著將北約進一步捲入衝突的「嚴重危險」。

