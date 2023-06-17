澳洲將徹底改革其「黃金簽證」計劃？

重點 大多數商業創新和投資計劃（BIIP） 永久簽證需要近三年的時間來處理

內政部表示，會將計劃「徹底改革。」

一些申請該簽証人士抗議政府改變該政策

2018 年，王先生（Paul Wang） 離開他在北京的家，來到澳洲開始新的生活，並投資 100 萬元在本地一間食品加工企業，希望透過澳洲的投資簽證計劃獲得永久居留權。





至今經已過了五年，但由於政府將這項具爭議性的「黃金簽證」計劃暫時擱置，導致處理時間過長，令到像王先生這樣的富裕移民及他的三口之家入籍澳洲的希望仍然未能實現。





44 歲的王先生說：『我們沒想到會花這麼長時間。而我們的生活亦因此變得一團糟。由於這種不確定性，令我們根本無法計劃未來。』





澳洲是於 2012 年推出商業創新和投資計劃 (BIIP) ，希望一些富裕的商家、投資者和企業家通過引入資金和帶動創新來推動本地的經濟發展。





但結果並不令人滿意。 根據政府3 月份公布的檢討報告發現，透過商業創新和投資計劃的移民對本地經濟的貢獻低於普通澳洲人的平均水平，因為儘管這些人十分富有，但他們往往年齡較大，並且通過被動投資的資本回報獲得較低的收入。





該報告亦估計該計劃的簽證持有人的終身經濟貢獻為 60 萬元，比澳洲人的終身經濟貢獻達160 萬元不到一半。



根據政府3 月份公布的檢討報告發現，透過商業創新和投資計劃的移民對本地經濟的貢獻低於普通澳洲人的平均水平 Source: AAP 當工黨政府在13 個月前上台後，便將優先處理的移民簽證申請轉移到緩解重要技術工人短缺的問題上， 其中一部分結果便是大多數商業創新和投資計劃的永久簽證需要近三年來處理，比之前平均只需要 12 個月左右為長，同時，申請人的投資周期亦要長達四至五年。





王先生已經等了21個月。





同類型的投資簽證計劃在加拿大、英國和新加坡均已被取消，因為政府認為這些計劃不能創造就業機會，並且可能成為存放投機性資金的一種手段。





在新冠疫情期間，澳洲各類的簽證申請都出現了積壓的情況。 隨著疫情緩解，政府亦在總體上縮短了處理的時間，但對於超過 3,000名商業創新和投資計劃簽證的持有人及其家人（其中許多是中國人）的等待時間卻有增無減。





一些該簽證計劃的申請者昨天（16／6）在雪梨和墨爾本舉行抗議，反對政府改變有關的簽證計劃，對於一些中國移民來說，這種情況其實很少出現，因為他們一般都不希望引起異議。





當被問及簽證延誤的問題時，內政部在一封電郵聲明中表示，政府將根據優先和計劃的級別來處理所有簽證，並拒絕就持有商業創新和投資計劃簽證人士的投訴發表評論。





聲明亦表示，會於今年稍後時更布一項新的移民政策，其中包括「徹底更改」商業創新和投資簽證計劃。



抗議人士於周五（16／6）在墨爾本舉行「加快 888 簽證」示威活動。 Source: SBS / David Aidone 居留及公民身份規劃公司 Henley & Partners Australia 的董事總經理勒內維茲（Tony Le Nevez）表示，有關延誤令大家擔憂政府可能會取消 商業創新和投資簽證計劃。而該公司亦有客戶每人在此至少投資了 500 萬元。





勒內維茲表示：『我認為投資者計劃目前不在他們的關注範圍之內， 雖然他們可能會在未來對此進行徹底改革。與此同時，我認為他們可能會打開一扇門。』





聯邦政府計劃將商業創新和投資簽證計劃的配額從上個財政年度的 5,000 個簽證減少到今年只有 1,900 個簽證，這個數字，比前數年的簽證數字減少達兩成。





而一些持有該簽證的人士表示，鑑於未來的不確定性，他們正在縮減在本地的商業投資、推遲一些人生的決定，有些人更加可能會出售他們在澳洲的物業。其中一些人表示，他們為了維持有關簽證的申請而必須堅持一些虧損的業務，從而錯失了一些回報率更高的投資。





在墨爾本擁有一間傢俬店、不願透露姓名的中國投資者 Tan表示：『永遠的等待意味著即使我的生意是虧本經營，我也不能關門大吉和向前邁進。』 他說已經等了33個月。





由於簽證的不確定性，王先生去年放棄了為他的工廠購買更多土地的計劃，他說他亦準備出售他在澳洲的資產，並因為女兒的教育問題， 準備在明年搬到美國。





王先生說：『我知道很多人不會同情我們， 因為我們只是一小撮人， 但我們並沒有獲得公平的對待。』



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