【國會性騷擾不斷？】兩名女議員指遭性騷擾 達頓即時斷臂將涉事議員逐出黨團

雖然範恩對兩人的指控均強烈予以否認，但自由黨黨魁達頓卻突然宣布，將範恩逐出黨團。





範恩向九號台表示，對達頓的決定感到震驚和傷害。





先說回有關索普對範恩的指控。索普是在參議院就前自由黨員工希金斯(Brittany Higgins)指在國會被強姦的指控進行辯論時，利用國會特權，在國中指範恩曾經對她有不當行為。當時正值範恩就希金斯事件發言，她表示，讓範恩在國會談論希金斯這件事，她認為是對整個自由黨來說，絕對是一種恥辱。





她又說，由一名作惡者談論性暴力事件讓她感到非常不舒服。而範恩亦在國會即時否認有關指控，雖然索普後來撤回了上述言論，但之後，她亦再次在國會中繼續聲稱範恩在她剛進入國會時將她逼到牆角，並作出「咄咄逼人的提議」和「不恰當地觸摸」她。





索普更表示，時任總理莫理遜亦知道有關事件，並在當時將範恩的辦公室移到其他不接近她的辦公室。但莫理遜之後發表聲明說，他不記得索普曾親自向他提出過這樣的指控，也沒有參與將範恩的辦公室移到其他地方。





索普表示，她不會向警方進行投訴，但卻呼籲政府需要立即增加國會一些走廊的保安員和攝影機的數量。她又表示，她當時沒有公開事件，是因為當時希金斯經已公開了她在國會被強姦的指控，而她並不想轉移大家對希金斯指控的注意力。





但她說，自己曾經將事件告訴了她的前綠黨同僚和反性別歧視專員詹金斯（Kate Jenkins）。而反對黨黨魁達頓在發生有關指控後，昨天亦突然宣布，將範恩逐出自由黨黨團。不過，達頓說，他的決定不是判斷任何人是否有罪或無罪，同時，他亦已將此事提交給國會的工作場所支援服務部門作考慮。





之前，範恩亦在參議院為自己辯護，指索普的指控從頭到尾都是捏造的，而他們之間亦沒有發生過像索普所說的交流。他又說，對方在國會中提出虛假的指控是可恥的，並使參議院聲名狼藉。範恩還表示，索普表示她有權不向警方投訴的虛偽評論，證明了她對自己所說的是錯誤的事，並為此感到內疚。





不過，昨天，亦再有另一名前自由黨參議員斯托克指責範恩在2020年11月在國會大樓內一次非正式社交聚會上不恰當地觸摸了她的臀部兩次。





斯托克在一份聲明中說：『他（範恩）兩次觸摸我的臀部。而從其性質和重複性來看，這不是偶然的事。那些動作是不合宜的， 也是不專業和不請自來的。』





斯托克在聲明中亦表示，她在有關事件發生後召開了一次會議，她向範恩提出了這個問題，並對對方表示，這個行為是不可接受，亦不應該重複，並接受了範恩的道歉。





她說，雖然她希望將事件保密，但在索普發表有關聲明後，她認為有關觀點已經「不再站得住腳」。





範恩在接受新聞集團訪問時表示，他們有過一次對話，但他不記得斯托克所說的事件，又表示他永遠不會做這樣的事。而SBS新聞部亦嘗試要求範恩就斯托克的指控發表評論，但暫時還未收到回覆。看來，聯邦政府可能需要對有關在國會發生的性騷擾指控作出一些行動。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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