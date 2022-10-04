澳人用約會程式交友 逾七成曾遭網上性暴力

研究今日 (10月4日) 由澳洲犯罪學研究所（Australian Institute of Criminology）公布，顯示全澳受訪的9,987 人，當中72.3%表示，在過去5年，曾經透過網上交友約會網站交友，而遭受網上性暴力。





另有三份一受訪者說，他們在約會程式或網站上，曾經遭遇到的人，當面性暴力。





許多受訪者報告稱，曾多次成為受害者，而性暴力在 性小眾（LGBTIQ+） 社區中也尤為普遍。





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研究集中在交友約會程式助長性暴力方面，涉及交友約會程式（例如Tinder、Grindr或Hinge）或者約會網站（例如eharmony 或RSVP）。





研究報告指出，「移動約會程式和網站，是一種越來越受歡迎和社會接受的交友方式。然而，這些平台似乎存在固有的風險，即網上和親身遭受性騷擾、攻擊或暴力。」





澳洲犯罪學研究所副主任 布朗（Rick Brown） 博士表示，約會程式公司目前為確保其平台安全，而採取的措施是「令人鼓舞的」，但「報告中顯示高水平的網上和面對面 因約會程式助長的性暴力， 說明在發展程式上需要嵌入安全設計原則。」





研究報告總結指出： 「考慮到在經歷這些有害行為後，對受害者的長期和短期影響，顯然需要製定機制來保護網上約會平台用戶，免受交友約會應用程序助長的性暴力，並防止犯罪者對其他用戶作出類似形式的暴力。」





該研究顯示，性騷擾最常見的網上性暴力形式，69% 的受訪約會程式用戶經歷過。





幾乎一半的人報稱，在表明不感興趣後仍被對方聯繫，40.9%的受訪者表示他們收到了未經同意的色情圖像。





在面對面的暴力行為中，超過 27% 的人報告說曾遭受過性侵犯或脅迫，例如被口頭施壓以進行不情願，與性有關的行為（22%），以及為了試圖脅迫他們進行性行為而在飲品內加入烈酒（10%）。





接近兩成的受訪者（18.8%）報告說，曾透過交友約會程式或網站，遇到偷竊或謊報性健康狀況的人。





另有 10.5%說他們在進行性活動時，未經他們的同意被拍照，14.3% 報稱他們經歷過當面遭到跟踪。

