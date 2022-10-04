北雪梨鐵路趁學校假期大修 火車地鐵全周停駛

當局早前公佈，雪梨北區的鐵路本周進行「重大建築工程」，T1北岸火車線來往北雪梨和Gordon的路段，以及雪梨地鐵西北線來往車士活（Chatswood）和North Ryde的路段，從周一到周五停止運營。





而在周六日，火車在Hornsby來往市中心Wynyard的路段停駛，地鐵則是車士活和Tallawong之間全線停駛。





負責乘客體驗事務的雪梨火車公司（Sydney Train）執行董事Maureen Clark表示，這次工程是趁學校假期乘客人數較少時進行。「接駁巴士將會運行，但數量有限。因此我們鼓勵人們用出行程式提前計劃，預留額外時間。」





Advertisement

「雪梨地鐵和雪梨火車正通力合作，在這種大建築工程期間儘量減少對乘客的影響。」



SBS廣東話記者今日上午在車士活的巴士站現場可見，當局安排了直達North Sydney和逐站停靠的兩條接駁巴士線。其中後者排隊人數較少，前者人龍就「打蛇餅」。





一名華人乘客表示，由於要去市中心上班，不得不先坐接駁巴士到North Sydney再轉火車，非常麻煩和耗時。





另一名乘搭逐站停巴士的華人乘客則反映，在車士活上車的人較少，但Artarmon就有大量通勤者上車，而St Leonards的上車下車人數都很多。

