獨立參議員利用「國會特權」指控自由黨參議員性侵 已收回指控

要點： 索普已撤回指控范恩參議員(David Van)性侵犯的言論。

索普參議員行使國會特權提出指控。

自由黨參議員范恩（David Van）指針對其指控是毫無根據，完全不實。

獨立參議員索普（Lidia Thorpe）已撤回她在星期三（6月14日）較早時在參議院發表的「性侵犯」言論，當時她聲稱另一位參議員對她進行性侵犯。





參議員范恩（David Van）「徹底」否認索普的指控，並表示他的律師已就這指控與她聯繫。





索普參議員周三在參議院會議廳提出「性侵」指控，當時會內就處理前自由黨職員希金斯（Brittany Higgins）的強姦指控的處理方式進行辯論。





范恩參議員立即否認有關指控，隨即在周三晚上發表一份獨立聲明。





聲明說：「索普參議員對我提出毫無根據和完全不實的指控，我立即明確否認並將繼續否認。」





「索普參議員以最惡意和卑鄙的方式利用國會特權發表了這些令人髮指和不可原諒的言論。」





「我的律師已經向她發信，並且以最堅定的措辭闡明了我的立場。」



參議員范恩否認「性侵指控」。 Source: AAP / Mick Tsikas 較早前，索普參議員利用國會特權，該特權防止政治家因在議會發表的言論而受到誹謗訴訟。





在范恩敦促其他議員「為所有澳洲人確立標準」時，他的發言被獨立參議員索普打斷，她說：「當施暴者談論暴力時，我感到非常不舒服。」





當被要求撤回言論時，她回答說：「我不能。」





她說：「這個人騷擾我，對我進行性侵犯，總理不得不把他從辦公室撤職。」





「他今天談論這個問題，對整個黨來說絕對是一種恥辱。」





范恩參議員斷然否認了這些指控，稱其為「謊言」。





他說：「我徹底地拒絕那種說法，那種令人作嘔的說法，完全拒絕。這只是一個謊言……這不是真的。」





范恩當時正在批評前國防部長雷諾茲(Linda Reynolds)的批評，有關她對希金斯強姦指控的回應。





在范恩參議員發表聲明後，索普參議員再次在會議廳發言。





她說：「今天較早前，我對另一位參議員發表了一些評論。」





「副主席將此事轉介給你，你要求我撤回這些言論，以遵守國會常規。」





「我撤回這些言論以供參議院參考。」



