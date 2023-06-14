【人血饅頭?】獵人谷車禍生還者籲善心人「勿墜籌款騙局」

今次的意外涉及知名球員Mitchell Gaffney 和 Madeleine Edsell 在 Lovedale 的 Wandin Estate Winery舉行的婚禮，出事的回程巴士周日晚上 11 點 30 分左右翻車，造成10 死25 傷的可怕巴士車禍。



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獵人谷地區報《The Hunter River Times》副主編蒂加尼 (Alex Tigani) 亦是身處失事巴士的賓客之一，他早前在報章的Facebook 專頁透露，已有陌生人發起數個籌款活動，聲稱要幫助受悲劇影響的受害者。





「周日的悲劇發生後，社交媒體上流傳著多個 GoFundMe 頁面，但這些都不是官方的頁面。唯一真正的官方頁面由Singleton Roosters 澳式足球會創立 。 」





由於婚禮新娘和新郎的同為該球會的成員，而婚禮上還有幾名同屬該球會的成員，而球會設立的官方籌款活動「獵人谷巴士悲劇基金」，截稿時已籌集超過十二萬澳元。





Singleton Roosters Australian Football Club 在其專業表示：「我們從心底感謝你們對所有受苦者的慷慨和愛心。」



