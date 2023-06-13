獵人谷 10 死大車禍 58 歲司機獲保釋已返回家

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獵人谷大車禍肇事巴士司機 Brett Andrew Button 周二早上離開 Cessnock 警署。 Source: AAP / LUKE COSTIN

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周日深夜駕駛巴士在新州 Hunter Valley (獵人谷) 失事，導致巴士反側，車上 10 人死亡、20 多人受傷的司機，今天獲法庭准許保釋外出候審。

該名 58 歲的司機叫做 Brett Andrew Button，他昨天 (周一) 被控 10 項危險駕駛導致他人死亡及 1 項疏忽駕駛導致他人死亡罪名。

車上乘客由 20 多歲到 60 多歲不等。
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警員在肇事現場 (Greta) 進行調查。據悉，事發晚上霧很大。 Source: AAP / Mark Baker
他涉事後被拘留在警署，今天早上在 Cessnock 地方法院提堂。他申請保釋，但遭控方反對，擔心他會棄保潛逃，或會干擾調查。

不過，地方法院法官 Robyn Richardson 不接納警方的憂慮，結果批准 Button 保釋。

Button 的家人陪同他上庭，包括了他的太太和母親。他們得悉 Button 獲得保釋之後都鬆了一口氣。

下午兩點，Button 乘坐一輛白色汽車，抵達了他位於 Maitland 附近的寓所。

目前 Button 已遭停牌，若沒有第三者陪同，不能離家。另外他還繳付了 1 萬元的保釋金。

事發後 Button 曾被警方檢驗體內是否含有毒品或酒精，但結果屬陰性。

巴士乘載了 35 名乘客，連司機一共 36 人。巴士在 Greta 一個會選處失控反側，一些人被壓在巴士下，到場的急救員無法把他們移走。

當有關人員到場後，已發現 9 名死者，另一人最後也傷重不治。
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新州州長柯民思呼籲市民大眾乘巴士時也要佩戴安全帶。 Source: AAP / DARREN PATEMAN
他們大部分都是 Singleton 鎮的居民。

周日較早時候，他們參加了一對新人 Mitchell Gaffney 和 Maddy Edsell 的婚禮。新郎 Gaffney 曾參與墨爾本東北面的 Warrandyte 板球會，而新娘也參與過 Warrandyte Netball 投球會。六年前 Gaffney 移居獵人谷。

由於有這個關係，所以他們的婚禮也請來了不少來自墨爾本的賓客。當巴士意外發生後，有不少維州傷者的父母乘飛機趕到當地照顧他們。

詳情請收聽溫楚良和蔡苡雯這節報導。
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