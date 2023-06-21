【同一厄運？】加拿大觀光潛艇仍音信杳然

該艘名為「鐵達號」（Titan） 的碳纖維潛艇載有5名乘客，於星期日（18／6）在加拿大紐芬蘭對開700公里的大西洋下潛，原本打算潛入3800米深的海底，一睹鐵達尼號的殘骸，但在下潛約1小時45分後與水面的船隻失去聯絡。





該潛艇是屬於一間名為「海洋門」（OceanGate Expeditions）公司的潛艇， 而在潛艇內的5名乘客包括58歲的英國富商哈丁（Hamish Harding），巴基斯坦能源公司Engro的副董事長達烏德（Shahzada Dawood）及他的兒子，以及潛艇所屬的深海探險公司OceanGate的創辦人拉什（Stockton Rush），而駕駛員則是曾任法國海軍指揮官的資深潛水員納爾喬萊（Paul Henri Nargeolet）。據報，今次旅程收費每人達25萬美元。





美國海岸衛隊於當地時間昨天（20／6）表示，搜索工作通宵進行，並擴大搜索範圍至更深的海底，暫時未知潛艇是否已浮上水面但未能聯絡上。





負責搜索工作的弗雷德里克上尉在記者會上表示，他們至今已經搜索了 7,600 平方英里的海洋區域，但仍然「沒有取得任何結果」。他補充說，美國海岸警衛隊、美國海軍和加拿大軍方的飛機透過目測和雷達搜索水面，並投放了聲納浮標在水下進行監測。弗雷德里克亦表示，現時他們已經成立了一個「統一指揮部」來協調搜索工作。而救援隊亦正爭分奪秒地尋找這艘6.7 米長的潛艇。





同時，一些私營公司亦提供了具有深海能力的船隻幫助搜索工作，美國海岸警衛隊昨天亦派出 C-130 救援機與空軍國民警衛隊參與搜索行動，另外，加拿大亦派出飛機和船隻協助。





不過，昨天美國的一份周刊「新共和周刊」（New Republic） 卻刊登了一份報告，聲稱一名前「海洋門」的員工曾經提出對該潛艇安全的擔憂後被解僱，而有關員工指，該潛艇是「無法」下降到鐵達尼號殘骸所在的深度。





而該周刊聲稱他們亦目睹有關該名前僱員因洩露有關訊息而被公司起訴的案件資料，而有關案件最終是在庭外和解。





另外，據於去年曾經乘坐「鐵達號」前往鐵達尼號殘骸的美國哥倫比亞廣播公司記者波格表示， 該艘潛艇是使用兩種通信系統，包括與水面船隻發送來回短信和每15分鐘發出一次安全脈衝信號，以顯示潛艇仍在，但這兩個系統在「鐵達號」下潛後約1小時45分鐘後卻停止運作。





波格昨天在接受加拿大廣播公司訪問時表示：『這可能意味著兩件事。一是他們失去了所有電力，又或是該船出現了船體破裂並立即內爆。這兩種情況都是具毀滅性的。』





倫敦大學學院海洋工程教授格雷格 (Alistair Greig) 表示，潛水器通常在緊急情況下可以釋放一些質量，利用浮力將它們帶到水面，但如果出現電力或通信故障，潛艇應該會在水面上漂浮，等待被發現，但他表示，如果是船體破裂發生內爆，情況便不理想。究竟救援人員是否可以在未來數十小時內找回潛艇， 大家便要拭目以待。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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