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創新科技對電影創作的衝擊

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Film Production

電影製作 Source: Flickr / Vancouver Film School (CC BY 2.0)

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Published 11 September 2022 at 4:23pm
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

近年大量西方電影、電視製作甚至電視廣告，均運用大量 CG (Computer Graphics) 技術，大大提高了視覺效果的享受，滿足不同年齡層觀眾的要求。今日鐳射全方位張艾利和大家探討創新科技對電影創作的衝擊。

Published 11 September 2022 at 4:23pm
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
論亞洲的電影，日本的製作最認真細緻；近年的韓國電影顛覆了傳統，影響年青一代；泰國的恐怖電影震撼程度不下於歐美。至於香港的電影製作就曾被冠以「東方荷里活」的美譽！當中出品了不少膾炙人口和享譽國際的經典電影，「有華人就有香港電影」，可見香港電影的實力。

八十年代曾經是香港電影最輝煌的歲月，平均每年出品逾百齣電影；可惜時移世易，近年香港電影的產量和質素已大不如前。由於製作成本所限，近十多年電影投資者的策略改變；加上觀眾的要求提高，西方電影製作一些科技題材或涉及大量CG(Computer Graphics）的電影，令昔日的「東方荷里活」大為腿色。

所謂CG電影，是指影片本身在真實場景中拍攝並由真人表演為主，穿插大量虛擬場景及特技效果的影片。通常電影的CG技術會按劇情增加虛擬場景，目的是達到真假難辨，增強視覺效果。若談到 CG 電影，荷里活電影的製作必定是佼佼者，創造不少票房紀錄。膾炙人口又家傳戶曉的荷里活電影如《變形金剛》系列、《鐵達尼號》、《阿凡達》、《22世紀殺人網絡》、《職業特工隊》系列、《潛行空間》、及《Marvel電影系列》等等。

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電影是集文化、藝術，創新和科技；要推動發展首要是吸引資金和專才。以加拿大溫哥華為例，近年在推動電影後期製作，尤其是3D科技和遊戲軟件方面的發展。為了吸引美國電影業最先進的公司到溫哥華創業，英屬哥倫比亞省政府實行工資補貼政策，提供40%工資補助，再加上加幣兌換率低，結果荷里活製作公司紛紛而至。

早前投資逾 4.5 億港元、花了8年時間（前期籌備3年、半年拍攝、超過1年時間做後期製作）製作，由古天樂傾盡全力監製的香港首部科幻片《明日戰記》終於上畫，力證香港也有人才和國際級數CG技術！古天樂及其團隊可說是花了不少心力，更在電影的幕後特輯中直言，《明日戰記》是擁有最多CG電腦特技效果的亞洲科幻電影！

隨著CG技術高密度的應用，人們逐漸了解由CG技術所帶來的空間認同和應用。CG電影帶來的科技屬急速發展，新的科技將會被更多有天馬行空想法的人所掌握，成為表達獨特藝術語言的工具。新的科技必將為電影工業、藝術創作，影像和音效技術帶來顛覆性的發展。

下一集為大家介紹CG電影製作上的技術和一些有趣的話題。
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